ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภท.โต้เพจดังโยงรวยเงินวัด ยันสุจริตทำธุรกิจ 10 ปี เป็น ส.ท. 2 สมัย ตรวจสอบได้ ย เช็คได้

ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม ภท. โต้เพจดัง ยันสุจริตทำธุรกิจ 10 ปี เป็น ส.ท. 2 สมัย ตรวจสอบได้ ก่อนแจ้งความเป็นหลักฐานไม่เป็นความจริง หลังถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด
จากกรณีเพจ CSI LA โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับ นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคภูมิใจไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตให้ตรวจสอบกรณีอดีตคนขับรถของวัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม ซึ่งปัจจุบันลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยอ้างว่ามีฐานะร่ำรวยรวดเร็วผิดปกติภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนั้น
นายฤทธิรงค์ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า การนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่เป็นการโจมตีทางการเมือง พร้อมยืนยันว่า ตนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยความสุจริต มีทั้งห้างร้านและบริษัทที่ดำเนินกิจการถูกต้อง รายได้มีที่มา สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลการเสียภาษี และเคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มาแล้ว 2 สมัย
นายฤทธิรงค์ ระบุอีกว่า ข้อมูลที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ไม่เป็นความจริง จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ พร้อมย้ำว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยึดมั่นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความสุจริต และขอให้สังคมใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 14.12 น. วันที่ 30 ธันวาคม นายฤทธิรงค์ ได้เดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง