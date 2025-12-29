"โรม" รับผิดคัดผู้สมัครขออย่านำมาปิดปาก ยา-สแกมเมอร์ จี้ตร.มาตรฐานเดียวทุกพรรค โวเป็นรบ.ปราบทุนเทาถึงลูกถึงคน

แกนนำปชน. ยืดอกรับผิดพลา คัดตัวผู้สมัครส้ม แม้ระบบคัดกรองเข้มขึ้น ชี้เหตุผู้สมัครโดนจับไม่ควรถูกใช้มาปิดปากเรื่องปราบยาเสพติด-สแกมเมอร์ ย้ำจุดยืนเหมือนเดิม วอนตร.ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกพรรค ปชน.เป็นรัฐบาลจะปราบทุนเทาแทรกซึมการเมืองอย่างถึงลูกถึงคน
วันนี้ (29 ธ.ค. 2568) นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีผู้สมัคร สส.เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคประชาชน ถูกจับคดีฟอกเงินยาเสพติด ว่า ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ตนอยากจะขอโทษทุกคน ขอโทษไปยังผู้สนับสนุน สมาชิกพรรคทุกคน ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับพรรคประชาชน ที่ผ่านมาเราพยายามเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเสนอตัวเองเป็นผู้สมัคร สส.ของพรรคได้ เราพยายามออกแบบระบบคัดกรอง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านลายนิ้วมือ ไปจนถึงการตรวจสอบเครดิตบูโร แม้ว่าเราจะมีการคัดกรองเพิ่มมากขึ้นเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา แต่ต้องยอมรับว่ายังมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
“ผมเองในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรค ต้องขอโทษประชาชนทุกคนจริงๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมอยากจะเน้นย้ำว่าวาระที่สำคัญของประเทศไทย คือวาระที่ทุนเทายึดประเทศ ทุนเทาพยายามแทรกซึมไปทุกอนุของสังคมไทย เข้ามามีบทบาทมีอำนาจในการเมืองเรื่องนี้ เราต้องยอมรับกันตรงๆ“ นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ ย้ำว่า ไม่ควรที่จะเอาเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งมาปิดปากหรือห้ามพูดเรื่องทุนเทา เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ แน่นอนว่าจุดยืนของประชาชน เราเองก็เป็นพรรคการเมืองที่พยายามทำหน้าที่ในการตรวจสอบและพยายามทำหน้าที่ในการชี้ให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอำนาจทั้งหลาย นำไปสู่การปราบทุนเทา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราดำเนินการมาหลายปีแล้ว ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตนเป็นคนหนึ่งที่พยายามออกมาพูด นักการเมืองบางคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด หลังจากนั้น เรื่องสแกมเมอร์ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจอย่างกว้างขวาง มาจนถึงปัจจุบัน ที่มีหลักฐานจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายทุนเทากำลังจะยึดประเทศ ผ่านบริษัท โครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆมากมาย
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นเรื่องที่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง หรือพี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันในการปราบปราม ดังนั้น สำหรับ ตนเหตุการณ์นี้แม้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญกับพวกเรา แต่เรายืนยันว่าเราจะไม่หยุดในการที่จะนำเสนอแนวทางในการแก้และปราบปรามเรื่องสีเทา แน่นอนว่าจะมีหลายคนเอาเรื่องนี้มาวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาชน ซึ่งเราก็น้อมรับในทุกคำวิจารณ์ แต่เรายืนยันว่าจุดเด่นของเราในการต่อสู้กับทุนเทา ยังไม่เคยเปลี่ยน และเรายืนยันว่าพรรคประชาชนเราจะไม่ช่วยเหลือหรือปกป้องใครก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนสีเทา ยาเสพติด สแกมเมอร์ใดๆ ทั้งสิ้น คนเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนในทางการเมือง ถ้ามีข้อหามีหลักฐานที่น่าเชื่อ พวกเราเองก็พร้อมที่จะปรับคนของเรา ให้เกิดความเหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ
สุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงพี่น้องตำรวจว่าตนอยากเห็นมาตรฐานแบบนี้เกิดขึ้นกับในวงการการเมืองกับทุกพรรคการเมือง หากใครก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนสีเทา คนที่เข้ามาทำงานการเมืองก็ควรจะเป็นคนที่อย่างน้อยที่สุด ต้องไม่มีข้อครหาที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เพราะกระทบกับความเชื่อมั่น โดยเฉพาะเรื่องการทำนโยบายปราบยาเสพติด สแกมเมอร์ เว็บพนัน หรือการค้ามนุษย์ ทุนสีเทา
หลังจากการเลือกตั้งออกมา เราสามารถจะตั้งรัฐบาลได้ แนวทางในการปราบปรามทุนสีเทาโดยเฉพาะใครก็ตามที่เป็นนักการเมืองที่ไปยุ่งเกี่ยว ข้าราชการที่ไปยุ่งเกี่ยว เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใดๆก็ตาม แนวทางการปราบปรามอย่างถึงลูกถึงคน เพื่อถอดร่างถอดถอน จะเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนดำเนินการอย่างแน่นอน ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเรา แต่ไม่ทำลายเรา เจตจำนงที่จะปราบปรามทุนสีเทายังคงเหมือนเดิม