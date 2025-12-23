นายกฯ เผย กกต.ชงงบฯ เลือกตั้งกว่า 8 พันล้านบาท ครม.ยังไม่เคาะเตรียมเข้าที่ประชุมอีกรอบ

นายกฯ เผยที่ประชุม ครม.พิจารณากรอบงบค่าใช้จ่าย เลือกตั้ง สส.แต่ยังไม่สรุป ต้องนำเข้า ครม.อีกครั้ง เบื้องต้น กกต.เสนอมา 8,000 ล้านบาท
เมื่อเวลา 11.48 น.วันที่ 23 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการเลือกตั้งด้วย ซึ่งยังไม่เป็นวงเงินที่แน่นอน เพราะจะต้องนำมาเข้า ครม.อีกครั้ง
เมื่อถามย้ำว่า งบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้งประมาณ 8 พันล้านบาทใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้ประมาณ 8 พันกว่าล้านที่เสนอมาโดย กกต.