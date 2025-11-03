โอนแล้ว เงินช่วยเหลือน้ำท่วม 68,000 ครัวเรือน กว่า 600 ล้านบาท

โฆษกรัฐบาลเผย วันนี้ !! โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีครั้งแรกให้กว่า 68,000 ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 เป็นเงินกว่า 600 ล้านบาท
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เริ่มโอนจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ครั้งแรกวันนี้ 12 จังหวัด เกือบ 70,000 ครัวเรือน ครั้งต่อไปวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 อีก 2 จังหวัด กว่า 12,000 ครัวเรือน
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (21 ตุลาคม 2568) เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้นในพื้นที่ 65 จังหวัด รวม 685,554 ครัวเรือน และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ วงเงิน 6,169.986 ล้านบาท ในอัตราเดียว ครัวเรือนละ 9,000 บาท โดย ปภ. ได้ประสานจังหวัดที่ประสบภัย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
โดย ปภ. ได้รายงานผู้ลงทะเบียนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 265,238 ครัวเรือน ผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จำนวนทั้งสิ้น 84,268 ครัวเรือน และส่งธนาคารออมสิน จำนวนทั้งสิ้น 80,796 ครัวเรือน จำนวนเงิน 727,164,000 บาท
ทั้งนี้ วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2568) จะโอนเงินครั้งที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ชัยนาท จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง เลย พิจิตร เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 68,094 ครัวเรือน จำนวนเงิน 612,846,000 บาท และโอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 จังหวัดพิจิตร พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12,702 ครัวเรือน จำนวนเงิน 114,318,000 บาท (ข้อมูล วันที่ 31 ตุลาคม 2568)