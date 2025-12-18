"ชญาภา" วอนหยุดโยงปมอดีตสามีชาวเขมร ดิสเครดิต "ยศชนัน" พี่ชาย ย้ำความสัมพันธ์จบไปนานแล้ว

"ชญาภา วงศ์สวัสดิ์" วอนหยุดนำความสัมพันธ์ส่วนตัวกับอดีตสามีชาวเขมร ซึ่งจบลงแล้วโดยสมบูรณ์ ไปดิสเครดิต "ยศชนัน" แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย ขออย่าเอาความบอบช้ำของผู้หญิงไปโจมตีการเมือง พ้อแค่ความคิดผิดในอดีตก็แย่พอแล้ว
วันนี้(18 ธ.ค.) นางสาวชญาภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ชี้แจงกรณีที่มีการนำความสัมพันธ์ส่วนตัวของตนเองกับอดีตสามีชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องในอดีต และได้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ไปนานกว่า 5 ปีแล้ว เนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกัน ไปเชื่อมโยงและใช้เป็นประเด็นโจมตีทางการเมือง เพื่อดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองทางการเมืองของนายยศชนัน ซึ่งพี่ชายของตนว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก พร้อมขอยืนยันด้วยเกียรติ และศักดิ์ศรีของตนเองว่า ครอบครัวของตนเอง ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ทางการเมืองระหว่าง 2 ประเทศแต่อย่างใด และยิ่งไม่เคยได้รับประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะรูปแบบใด จากการแต่งงานในอดีต และยืนยันว่า ครอบครัวเป็นคนไทยที่รักชาติ
นางสาวชญาภา ยังกล่าวว่า ตนเองไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ จึงอยากวอนขอความกรุณาให้งดเว้นการเผยแพร่ หรือบิดเบือนข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริง และขอให้การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ความสุจริต และความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
นางสาวชญาภา ยังขออย่าเอาความบอบช้ำของผู้หญิงคนหนึ่งในอดีต มาใช้โจมตีในทางการเมือง เพราะเพียงแค่ความรู้สึกเสียใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยคิดผิดในอดีตไปก็แย่พอแล้ว และขอให้พี่น้องประชาชนคนไทย โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าว อย่าได้หลงเชื่อผู้ไม่หวังดี ที่ต้องการหาประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว เพื่อโจมตีและดิสเครดิตทางการเมืองของนายยศชนัน