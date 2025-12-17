กธ.เปิดตัวชิงจชต. “เพชรดาว” ลุยปัตตานี "วาดะห์-ลูกเดชอิศม์-ทีมภูเก็ต" มาครบ โว 25 ธ.ค.เปิดใหญ่หมด

“กล้าธรรม” เปิดตัวผู้สมัคร สส.จว.ชายแดนใต้ “เพชรดาว” ลงปัตตานี เขต 1 ด้านแกนนำกลุ่มวาดะห์ “มุข สุไลมาน-น้องชายอารีเพ็ญ-นัจมุจดีน” มาครบ “ธรรมนัส” เปิดตัว "ลูกชายเดชอิศม์ – ทีมภูเก็ต" เคาะ 25 ธ.ค.นี้ เปิดใหญ่ทั้งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์
วันนี้ (17ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.30 น. ที่พรรคกล้าธรรม (กธ.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค กธ. และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รองหัวหน้าพรรค และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย จ.นราธิวาส ได้แก่ นายลุตฟี หะยีอีแต เขต1, นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ เขต2, นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เขต 3 และนายกอเซ็ง แซมะซู เขต 5
จ.ปัตตานี ได้แก่ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา เขต 1, นายอับดุลบาซิม อาบู เขต2 , นายมะรูดิง ยาโงะ เขต3 ,นายยูนัยดี วาบา เขต4 และ นายสนิท นาแว เขต5 และ จ.ยะลา ได้แก่ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เขต1, นายอับดุลฮาฟิซ หิเล เขต 2 และนายมูฮำหมัดสุกรี บุงา เขต 3 นอกจากนั้น ยังมีนางฟาริดา สุไลมาน ผู้สมัคร สส.เขต 5 จ.สุรินทร์ นายอาริฟ กุนนาบี เขต 1 จ. พิษณุโลก นายศรัญญู รักมิตร เขต 3 จ.กระบี่ อย่างไรก็ตาม ยังมีแกนนำกลุ่มวาดาห์ ในส่วนของนายมุข สุไลมาน อดีตเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายมานิต อุตรสินธุ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลปะรุลู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส น้องชายนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ และนายนัจมุจดีน อูมา อดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ถูกวางตัวลงสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ นายสัมพันธ์ นายอามินทร์ และนายนัจมุจดีน ร่วมกันดูแลพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และพื้นที่บางจังหวัดที่มีโหวตเตอร์ชาวมุสลิมเป็นหลัก
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.สงขลา อาทิ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว, นายวงศ์วชร ขาวทอง, นายบารมี ขาวทอง ลูกชายนายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึง น.ส.กฤตพร คงเคว็จ ภรรยาของ นายชนนพัฒฐ์ ก็มาปรากฎตัวด้วย และจ.ภูเก็ต ได้แก่ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ อดีตรองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นผู้สมัคร ภูเก็ต เขต1 และน.ส.อรทัย เกิดทรัพย์ ภูเก็ต เขต3
ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยภายหลังเปิดตัวผู้สมัคร สส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครที่เป็นอดีต สส. และสส.ปัจจุบัน รวมถึงผู้สมัครระดับเกรดเอที่เพิ่งแพ้ไป ยืนยันว่าพรรค กธ.พร้อมสู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะเดินด้วยกันไปแบบพี่น้อง พรรค กธ.ไม่มีฐานันดร ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั้งหมดที่ไบเทค บางนา ช่วงเช้าจะเป็นการสัมมนาว่าที่ผู้สมัคร สส. และช่วงบ่ายจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั้ง 400 เขต และว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เป็นการเปิดตัวทางการทั้งหมด
นายนัจมุดดิน อูมา กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 47 เป็นต้นมา เราไม่มีรัฐมนตรีของพื้นที่เลย จึงขอบคุณ ร.อ.ธรรมนัสที่ให้เกียรติชาวไทยมุสลิม เชื่อว่าเราสามารถต่อสู้ในรอบนี้เพื่อให้เห็นว่า ร.อ.ธรรมนัสที่เติบโตในภาคใต้ให้เกียรติคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเหตุผลที่ตนย้ายมาสังกัดพรรค กธ.
ด้าน พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา กล่าวว่า ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องสำคัญ 21 ปีกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นคาดหวังว่า พรรค กธ.จะมีนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สันติภาพที่เราอยากให้เกิดต้องกินได้ เมื่อถามว่า มั่นใจว่าเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะลดลงหรือไม่ พญ.เพชรดาว กล่าวว่า ไม่สามารถที่จะบอกได้ทันที แต่มั่นใจว่านโยบายที่เสนอให้กับคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมาจากคนในพื้นที่จริงๆ การลดความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราอยากได้ และเราอยากได้สันติภาพเชิงบวก เช่น เรื่องเศรษฐกิจปากท้อง