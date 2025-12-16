“รมต.สันติ” ผนึกกำลัง สสส. ปิดสวิตช์บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามเยาวชน ตอกย้ำความร่วมมือทุกภาคส่วน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หารือ สสส. ปกป้องเยาวชนไทยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า ตอกย้ำความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการผลักดันให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
วันนี้ (16 ธ.ค.) ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นำโดย นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการคนที่ 2 และคณะทำงานจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
โดย สสส. ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินมาตรการปกป้องเด็ก เยาวชน และประชาชนจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและผลักดันประเทศไทยสู่สังคมปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน พร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งปรับปรุงกฎหมายและมาตรการบังคับใช้กับผู้กระทำผิด โดยเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมและบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
นายสันติ เปิดเผยว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่แพร่กระจายในกลุ่มเยาวชนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ที่ยังขาดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด ต่างจากการจำหน่ายบุหรี่ทั่วไปในร้าน ที่สามารถควบคุมและบังคับใช้กฎหมายได้โดยตรง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสัดส่วนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงสุด รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายเชิงรุก เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การกวาดล้างและจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปราบปรามการซื้อขายผ่านออนไลน์ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชน
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าต้องทำอย่างเป็นระบบ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง สถานศึกษา และสังคม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการตระหนักรู้ตั้งแต่ระดับเยาวชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามอย่างจริงจัง โดยเห็นว่า การจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมและบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
“ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนและประชาชน เพื่อสกัดกั้นพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่บั่นทอนต่อสุขภาพ โดยรัฐบาลจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งด้านกฎหมาย การบังคับใช้ และการให้ความรู้ในการปกป้องประชาชนให้ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพที่ดี” นายสันติ กล่าว