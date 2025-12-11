“สันติ-รุทธพล” จับมือแถลงจับบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบนำเข้ากว่า 10 ล. ลั่นปกป้องสังคมและเยาวชนไทย

รมต.สำนักนายกฯ-รมว.ยธ.ร่วมแถลงจับกุมและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบนำเข้าไทย กว่า 4 หมื่นชิ้น มูลค่าความเสียหายสูงถึง 10 ล. ยัน รัฐเร่งเดินหน้าปราบสินค้าผิด กม.จริงจัง ปกป้องสังคมและเยาวชนไทยจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังคุกคาม
วันนี้ (11 ธ.ค.) ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พลตํารวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานร่วมในการแถลงข่าว การตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ กว่า 42,260 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 10,871,100 บาท โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมศุลกากร ได้ตรวจพบการซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งคละกลิ่น จำนวน 46,260 ชิ้น รวมมูลค่า 10,871,100 บาท ภายในตู้สินค้าที่ตกเป็นของตกค้าง จำนวน 7 ตู้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไว้ทั้งหมดเพื่อสืบสวนสอบสวนและขยายผลต่อไป
ด้าน นายสันติ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็น “ภัยเงียบ” ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชนและประชาชน โดยรัฐบาลจะเดินหน้าเชิงรุกใช้มาตรการกฎหมายเข้มข้น การสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทาง และขยายผลถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดทุกระดับ การบูรณาการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปราบปรามอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนและสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ขณะที่ พลตํารวจโท รุทธพล กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปยังตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุนภายใต้การบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการพิเศษอย่างเด็ดขาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ส่วน นายรณรงค์ กล่าวว่า การทำงานร่วมกันของภาครัฐในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้สินค้าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเยาวชน แพร่ระบาดในสังคมไทย โดย สคบ. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรง