ตรวจยึดสารเคมีต้องสงสัยล็อตใหญ่ โยงผลิตยาเสพติดในต่างประเทศ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - รมว.ยุติธรรม นำทีมหน่วยงานด้านความมั่นคง–ศุลกากร–โรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจยึดกรด อะซีติกกว่า 22 ตัน นำเข้าโดยไม่มีใบอนุญาต หวั่นถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด ภายใต้นโยบาย “No Chemical No Drugs”
วันนี้( 17 พ.ย.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส., นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร, นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสารเคมีต้องสงสัยภายในคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ภายใต้นโยบาย “No Chemical No Drugs”
โดยก่อนหน้านี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับข้อมูลการข่าวจากกรมศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าสารเคมีที่อาจเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติด จึงประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ พบว่ามีการนำเข้า กรดอะซีติก (Acetic Acid) จำนวน 740 ถัง ถังละ 30 กิโลกรัม รวม 22,200 กิโลกรัม มาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ไม่มีใบอนุญาต และ ไม่มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามกฎหมาย
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส., กรมศุลกากร, กรมโรงงานอุตสาหกรรม และตำรวจปราบปรามยาเสพติด ภายใต้กลไกความร่วมมือ SEAPORT INTERDICTION TASK FORCE (SITF) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสารตั้งต้นที่อาจส่งผลต่อการผลิตยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีและตรวจสอบเส้นทางการนำเข้าเพิ่มเติมเพื่อขยายผลต่อไป
สำหรับ กรดอะซีติกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ประกอบการต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตนำเข้า หากไม่มีใบอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ กรดอะซีติกยังอยู่ใน บัญชีสารเคมีควบคุม ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559 ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำไปใช้ผลิตยาเสพติด
แม้กรดอะซีติกเป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ผลิตพลาสติก ยาง สีย้อม หรือใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม แต่ยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า–ไอซ์) รวมถึงสารตั้งต้นชนิดอื่น ๆ ได้ จึงจำเป็นต้องควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล