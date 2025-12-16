นายกฯ ถอนประชามติ MOU อ้างผูกพัน รบ.หน้า โวเปิดแคนดิเดตช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ใจไม่ถึงใช้ชายแดนแลกคะแนน

"อนุทิน" อ้างถอนเรื่องประชามติ MOU เหตุผูกพัน รบ.หน้า กฤษฎีกาเตรียมแจง หวังหลังเลือกตั้ง ภท.ใหญ่ขึ้น เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯบอกช้าๆได้พร้าเล่มงาม แย้มแอบภูมิใจเงียบๆนั่งเป็นรบ.ทุกองค์กรให้ความร่วมมือดี 3-4 ด.ขับเคลื่อนประเทศได้ กำชับครม.ขยันไม่ใช้เวลาราชการหาเสียง ลั่นใจไม่ถึงไม่เอาชายแดนสร้างคะแนน
วันนี้ (16ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำพร้อมกับการเลือกตั้งได้หรือไม่ ว่า เรื่องรัฐธรรมนูญส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมความเห็นของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งทุกอย่างจะไปอยู่ที่การพิจารณาของ กกต. ผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อกฎหมายแย้งอาจจะไม่ทัน 60 วัน นายกฯ กล่าวว่า ได้ทำตามกฎระเบียบทุกอย่าง โดยมติครม.คือส่งไปให้ กกต.พิจารณา
เมื่อถามว่าเรื่อง MOU43 และMOU44 ยังไม่ผ่านใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่อง MOU มีความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าอาจจะไปผูกพันรัฐบาลหน้า ซึ่งจากการหารือเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจึงให้ถอนเรื่องออกไปก่อน โดยที่ทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำเรื่องชี้แจงไป
เมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกฯของพรรคภูมิใจไทยพร้อมเปิดตัวหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ยังมีเวลาอยู่ เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยได้ชิงเปิดตัวก่อนแล้ว นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามดังกล่าว เมื่อถามว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ได้ตอบรับหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวก็คุยๆกันอยู่ เมื่อถามอีกว่าท่าทีของ นางศุภจีดูเหมือนไม่มั่นใจ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องคุยกัน ตอนนี้ตอบรับมีอยู่คนเดียว ผู้สื่อข่าวถามว่านายอนุทินใช่หรือไม่ที่ตอบรับ นายอนุทิน กล่าวว่า อืม
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีรายงานว่าพรรคภูมิใจไทยคาดหวังถึง 200 ที่นั่ง นายอนุทิน หัวเราะพร้อมกล่าวว่า ใครรายงาน ไม่ใช่ตน เมื่อถามว่าในใจนายกฯตั้งไว้เท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราทำดีที่สุด เท่าไหร่ก็เท่านั้น ประชาชนตัดสินเราก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุด คนที่เหมาะสมกับคนที่มีความสามารถ ถามมา 6 ปี คำตอบก็เหมือนเดิม เมื่อถามว่านายกฯอยากได้สส.บัญชีรายชื่อครั้งนี้เท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าถามว่าอยากได้เท่าไหร่ก็อยากได้ 500 ใช่ไหม แต่เราจะทำได้เท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่ง อยู่ที่ประชาชน ความอยากก็อยากได้เยอะใช่ไหม แต่ความเป็นจริงเราต้องทำการบ้านของเราให้ดี เลือกคนให้ดี ทำนโยบายให้ดี สร้างความเชื่อมั่นให้ดี และประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจ ตนก็เป็นสไตล์แบบนี้
เมื่อถามว่าแต่นายกฯก็มั่นใจใช่หรือไม่ที่จะทำให้พรรคใหญ่ขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ดูๆแล้วการเตรียมการเลือกตั้งในครั้งหน้านี้และองค์ประกอบต่างๆค่อนข้างจะเป็นไปในแนวโน้มพรรคน่าจะใหญ่ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือก เมื่อถามว่าจุดขายของพรรคภูมิใจไทยคืออะไรในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า จุดขายของภูมิใจไทยคือการทำงานตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เน้นในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การที่เราจะเปิดกว้างให้มีที่ยืนในนานาชาติ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่คิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะมาลงทุนสร้างรายได้ มาท่องเที่ยว เอาเงินมาลงทุนให้ประเทศไทยมีโอกาสหลายๆด้าน ถ้าจะถามมันมีเป็นเล่มๆหน้าๆอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้วางกลไกไว้หลายๆอย่าง คิดว่าสิ่งที่วางไว้ถ้าได้มีโอกาสกลับมาทำต่อประเทศจะดีขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จริงๆมันติดปากแล้วคำว่าพูดแล้วทำ แล้วก็ยังไม่มีตรงไหนที่ยังคั่งค้างอยู่ เมื่อถามว่าพูดแล้วทำพลัสหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จะพลัสไม่พลัสก็แล้วแต่ เมื่อถามอีกว่าหวังพื้นที่ กทม.มากน้อยแค่ไหน นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็ส่งลงพื้นที่กทม. เมื่อถามว่า น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลพื้นที่กทม.ระบุมีตัวพร้อมส่งลงครบ 33 เขต นายอนุทิน กล่าวว่า การเป็นพรรคการเมืองและเป็นพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วย ก็ต้องส่งให้ครบทุกเขต ถ้าคนเกิดแพ้ก็ยังหวังว่าจะได้พรรคบ้าง
เมื่อถามว่ามีการพูดกันทำนองว่าหากพรรคภูมิใจไทยได้ที่ 2 จะชิงจัดตั้งรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า อู้ย อย่าเพิ่งคิดยาวยังไม่สมัคร สส.เลย เมื่อถามว่า มีการวิเคราะห์ให้ภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับ 1 พอจะบอกได้หรือไม่ทำไมประชาชนถึงต้องเลือกท่านเป็นนายกฯในสมัยหน้า นายอนุทิน กล่าวว่า ”มันไม่มีคำว่าประชาชนต้องเลือกหรอกครับ ผมก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้ประชาชนมั่นใจว่าผมทำให้พวกท่านได้ ถ้าท่านมั่นใจว่าผมทำงานให้พวกท่านได้ภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความดีใจและภูมิใจอยู่เงียบๆว่าการเข้ามาทำงานของผม ทุกคนรู้วันมาและวันไปอย่างชัดเจน และทุกฝ่ายทั้งข้าราชการประจำ ฝ่ายกองทัพ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ต่างๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ได้รู้สึกเลยว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากใคร ฉะนั้นการขับเคลื่อนประเทศถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาเพียง 3-4 เดือนก็สามารถขับเคลื่อนประเทศไปได้มากพอสมควร ทั้งเรื่องระยะยาว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เรื่องการปกป้องอธิปไตยของประเทศ เราก็ทำด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย“
เมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าพรรคภูมิใจไทยชิงจังหวะจากเหตุการณ์ปะทะไทย-กัมพูชา และอาศัยความเป็นชาตินิยมสร้างคะแนนนิยมให้พรรค นายอนุทิน หัวเราะในลำคอพร้อมส่ายหน้า ก่อนตอบว่า “อย่ามองโลกในแง่ร้าย อย่างผมคงใจไม่ถึงพอที่จะเอาอธิปไตยของบ้านเมือง เอาชีวิตของพี่น้องทหารของประชาชนมาแลก เพื่อให้ตัวเองได้คะแนนเสียง หรือได้ประโยชน์ใดๆ ผมว่าคิดแบบนี้ก็ไม่ถูก ยืนยันว่าไม่ถูก
เมื่อถามว่าที่ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ไปพูดคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เกี่ยวกับวันเลือกตั้ง มีการคิดเผื่อหรือไม่หากไม่เป็นไปตามไทม์ไลน์ เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาอยู่ นายกฯ กล่าวว่า เราเสนอไปทุกอย่างขอให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของกกต. ในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการ ถ้ากกต.ประสานมา แล้วขอให้ทำนั่นทำนี่เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ต้องทำตามทุกเรื่อง เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลในครั้งหน้าปัญหาชายแดนจะจบโดยสิ้นเชิง นายอนุทิน กล่าวว่า พยายามทำให้จบโดยเร็วที่สุด
เมื่อถามว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ออกมาบอกว่าถ้า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกฯปัญหาชายแดนคงไม่เกิด นายอนุทินหัวเราะพร้อมกล่าวว่า ลองเปิดไปตรงคอมเม้นท์ดู เมื่อถามว่ามีความกังวลอะไรหรือไม่ในขณะที่กำลังจะเกิดการเลือกตั้ง นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ตนกังวลเรื่องชายแดนและกังวลเรื่องทำอย่างไรให้หาดใหญ่ฟื้นฟู ซึ่งตอนนี้สะอาดคนกลับบ้านแล้ว แต่ภาคธุรกิจต้องเร่งฟื้นฟูกลับมาและเมื่อกี้ตนได้เร่ง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง ให้ดูเรื่องซอฟต์โลนที่ได้พูดกันไว้เพื่อให้ประชาชนได้ฟื้นฟู อย่างน้อยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหลังคาเรือนละ 100,000 บาท หนักค่าฟื้นฟูกับซ่อมแซมบ้านเรือนทรัพย์สินที่เสียหายก็ต้องเร่ง หากได้แค่ 9,000 บาทจากเยียวยาไม่พอ
เมื่อถามว่าการประชุม ครม.นัดแรกหลังยุบสภาได้กำชับในที่ประชุมอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ได้กำชับให้ขยันทำงาน เรื่องหาเสียงก็หาเสียงไปแต่ต้องไม่ใช้เวลาราชการและสภาพความเป็นรัฐมนตรียังมีอยู่จนกว่าครม.ชุดใหม่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ ฉะนั้นยังอยู่อีกหลายสัปดาห์ ดังนั้นการทำงานบริหารราชการแผ่นดินจะต้องไม่มีการชะงักและต้องทำอย่างเต็มที่ไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องการหาเสียง เพราะนั่นเป็นเรื่องของตัวเอง แต่ต้องคิดถึงเรื่องของบ้านเมืองและภาพรวมเป็นหลักไว้ก่อน
เมื่อถามว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเปิดแคนดิเดตนายกฯ 3 คน นายกฯ กล่าวว่า ก็แสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่านด้วย ซึ่งตนรู้จักทั้ง 3 ท่าน อย่าง นายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ ตนก็รู้จัก เคยหารือปรึกษาสมัยตนอยู่กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงมาก เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยจะเปิดช้าไปหรือไม่เพราะเวลานี้พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาชน ได้เปิดแคนดิเคตนายกฯกันหมดแล้ว นายอนุทิน ยิ้มพร้อมกล่าวว่า ตนยึดถือคติช้าๆได้พร้าเล่มงาม
เมื่อถามว่ามีแคนดิเดตพรรคไหนน่ากลัวบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า คนไหนน่ากลัวหรอ ก็พรรคภูมิใจไทย เมื่อถามว่าพรรคอื่นน่ากลัวหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถามแล้วตอบยาก กลัวทุกคนแหละครับ เมื่อถามอีกว่ากลัวเด็กรุ่นไหมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กลัวหมดแหละครับ