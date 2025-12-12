พท.ซัดรัฐบาลยุบสภาหนีตรวจสอบบริหารประเทศล้มเหลว ’จุลพันธ์‘ เผยเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ 16 ธ.ค.นี้ พร้อมนโนบายชุดแรก

เพื่อไทยซัดรัฐบาลยุบสภาหนีตรวจสอบ สะท้อนล้มเหลวบริหารประเทศ ประกาศพร้อมเลือกตั้ง ’จุลพันธ์‘ เผย 16 ธ.ค.นี้ เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ พร้อมนโนบายชุดแรก
วันนี้(12 ธ.ค.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวหลังประชุมพรรค
โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีแถลงการณ์ว่า การยุบสภาของรัฐบาลครั้งนี้คือ การหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดและไร้ประสิทธิภาพ ทั้งในประเด็น ความขัดแย้งชายแดน ที่ยังแก้ไขไม่ได้อย่างยั่งยืน การโยกย้ายข้าราชการและใช้งบประมาณเอื้อประโยชน์กลุ่มคนบางกลุ่ม ความน่าเชื่อถือของประเทศที่ตกต่ำในสายตานานาชาติ ประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัย เสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมา กระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือน คดีสำคัญไม่เดินหน้าอย่างโปร่งใส
รัฐบาลไม่เคยมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้น เพราะสัญญา MOA ที่จัดทำขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักประชาธิปไตย และตั้งแต่แรก ความพยายามของพรรคเพื่อไทยที่จะสร้างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงประชาชนก็ถูกปัดตกทันที ประเทศไม่ได้ประโยชน์ใดจากกระบวนการนี้ กลับกลายเป็นการเปิดช่องให้พรรคภูมิใจไทยใช้อำนาจ ทรัพยากร และเครือข่ายของรัฐในการแสวงหาผลประโยชน์และสะสมอำนาจเพิ่มขึ้น
และก่อนหน้านี้ พรรคประชาชน เคยมาเจรจาขอให้เพื่อไทยชะลอการยื่นอภิปราย พร้อมยืนยันว่าจะร่วมกันตรวจสอบรัฐบาล หากการแก้รัฐธรรมนูญไม่สามารถดำเนินต่อได้ แต่ในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อคืน พรรคประชาชนกลับเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารใช้ช่องทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่า คู่สัญญาใน MOA ต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวนี้ร่วมกัน
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเสียดายโอกาสของประเทศ แต่เราจะไม่สิ้นหวังเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง เข้ามาแก้ไขปัญหา นําความหวังและโอกาสที่ดีสู่ประชาชนต่อไป โดยในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ เราจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน ภายใต้แคมเปญ 'ยกเครื่องเพื่อไทย เพื่อไทยทําได้' ซึ่งจะตอบโจทย์เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต บนหลักคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ขอให้สื่อและประชาชนติดตาม
ด้าน นายประเสริฐ ระบุว่า เช้าวันนี้พรรคได้เรียกประชุมว่าที่ผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบาย และแนะนําขั้นตอนต่างๆ แก่ผู้สมัคร ซึ่งพรรคจะส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ และพรรคมีความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยจะดําเนินการนําผู้สมัครไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง หลังการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตาม
เมื่อถามว่า รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยตามที่ออกหน้าสื่อ มีชื่อของหัวหน้าพรรค และ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขอให้รอดูวันที่ 16 ธันวาคม มิฉะนั้นจะไม่ตื่นเต้น แต่ขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ ในวันที่ 15 ธันวาคมจะมีการนํารายชื่อเข้าสู่คณะกรรมการบริหารพรรคให้เป็นไปตามกระบวนการ ขอให้ใจเย็นรอในวันที่ 16 ธันวาคม ยืนยันว่าไม่มีข้อจํากัดใดๆ เกี่ยวกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค แต่ต้องคัดเลือกคนที่มีแนวคิดอุดมการณ์ตรงกับพรรค และเป็นที่รู้จักของสังคมเพื่อผลักดันให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างแข็งแรง
เมื่อถามว่า มั่นใจแค่ไหน เมื่อเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้ว แคนดิเคตฯ จะสามารถดึงคะแนนนิยมกลับมาได้ นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า วันนั้นจะมีการเปิดตัว ไม่เพียงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง 3 ท่าน จะมีการเสนอนโยบายชุดแรกที่จะเปิดให้กับสังคมว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะให้นโยบายอะไรกับพี่น้องประชาชน