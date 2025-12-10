ภท.ยื่นญัตติด่วน ขอรัฐสภาลงมติส่งคำถามประชามติให้ครม.ดำเนินการ เพื่อความรอบคอบ ตามคำวินิจฉัย

"ภราดร" ยื่นญัตติด่วน ขอรัฐสภา ลงมติส่งคำถามประชามติ ไปให้ครม. ดำเนินการ ย้ำเพื่อความรอบคอบ ตามคำวินิจฉัยศาลรธน. แม้พท.จะแย้งว่าครม.สามารถตั้งคำถามได้เลย
วันนี้ (10ธ.ค.) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.30 น. มีการประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.. ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ
โดยก่อนการพิจารณา นายวันมูหะมัดนอร์ ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภา ให้อยู่ร่วมในการประชุมเพื่อให้การพิจารณาเรียงรายลำดับมาตรา ซึ่งจะมีการลงมติทุกมาตราดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และขอให้คณะกรรมการประสานสานงานของสภาฯ และวุฒิสภา ได้หารือร่วมกันเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย หารือว่าได้ยื่นญัตติด่วนเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาคำถามประชามติเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ในคำถามแรก และลงมติยื่นเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากจบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ในวาระสอง โดยไม่ต้องรอจนโหวตวาะสาม ซึ่งเสนอไว้แล้วและรอประธานรัฐสภาบรรจุเพื่อให้รัฐสภาาพิจารณาได้ต่อ ส่วนการลงมติวาระสาม หากสิ้นเดือนธ.ค. ไม่เสร็จ ไม่ขัดข้องที่จะไปโหวตวาระสามในต้นปี69
อย่างไรก็ดี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โต้แย้งว่า ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นภาระของรัฐสภา เพราะตามกฎหมายแล้วครม. สามารถดำเนินการตั้งคำถามประชามติแก้รัฐธรรมนูญได้เอง ทั้งนี้นายภราดร ชี้แจงว่า มีหนังสือจากกรรมการกฤษฎีกา ฐานะที่ปรีกษากฎหมายของรัฐบาลทักท้วง ว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มต้นที่รัฐสภา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้อง กับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องเสนอญัตติด่วนดังกล่าว
โดยประเด็นดังกล่าวนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ ได้แจ้งว่าจะรับไว้พิจารณาและขอให้วิปได้หารือกัน จากนั้นได้เข้าสู่วาระการพิจารณาวาระร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม วาระสองต่อไป