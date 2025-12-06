รัฐบาลชวนภาคธุรกิจใช้สิทธิ “จัดประชุม–สัมมนาเมืองรอง ลดภาษี 2 เท่า” หมดเขต 15 ธ.ค.นี้

รัฐบาลชวนภาคธุรกิจใช้สิทธิ “จัดประชุม–สัมมนาเมืองรอง ลดภาษี 2 เท่า” หนุนเศรษฐกิจภูมิภาค – หมดเขต 15 ธันวาคม 2568
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ามาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจจัดประชุม อบรม และสัมมนาใน “จังหวัดเมืองรอง” เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และบริการในพื้นที่
ภายใต้มาตรการดังกล่าว นิติบุคคลที่จัดกิจกรรมในจังหวัดเมืองรอง ได้สิทธิ “หักรายจ่าย 2 เท่า” จังหวัดอื่น ได้สิทธิ “หักรายจ่าย 1.5 เท่า” ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
รองโฆษกฯ ระบุว่า มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาษีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยใช้กลไกภาษีช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว กระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
เชิญชวนองค์กรและภาคธุรกิจทั่วประเทศ วางแผนจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา หรือทริปกระชับสัมพันธ์ (Company Outing) ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มรูปแบบ พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในช่วงปลายปี
มาตรการใช้ได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งวางแผนและใช้สิทธิก่อนครบกำหนด