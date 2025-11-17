“คนละครึ่งพลัส” หนุนพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารเข้าตลาดออนไลน์ ใช้สิทธิได้ 19 พ.ย.–19 ธ.ค.

“คนละครึ่งพลัส” หนุนพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารเข้าสู่ตลาดออนไลน์-ฟู้ดดิลิเวอรี่ อัปสกิลจากออฟไลน์เข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล มีสิทธิรับเพิ่ม 2,000 บาท ใช้สิทธิได้ 19 พ.ย.–19 ธ.ค.นี้
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มาตรการ “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้ นอกจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้ว ยังออกแบบมาเพื่อสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารให้สามารถขยายช่องทางขายเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในตลาดฟู้ดดิลิเวอรี่ ที่มีการเติบโตต่อเนื่อง
ภายใต้นโยบายครั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนร้านอาหารที่เริ่มขายหรือขยายยอดขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผ่านการอัปสกิลด้านออนไลน์–เดลิเวอรี่ พร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 2,000 บาท หากร้านค้ามีคำสั่งซื้อตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไปภายในช่วงมาตรการ
มาตรการมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568 ครอบคลุมร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรี่ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย กระจายรายได้ และเปิดประตูให้ร้านค้าท้องถิ่นเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและเต็มรูปแบบ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า มาตรการนี้จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าร้านอาหาร “ขายได้มากขึ้น – เข้าถึงลูกค้าใหม่ – เติบโตในตลาดออนไลน์” ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้า และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจรายย่อยในยุคดิจิทัล