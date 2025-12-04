“ไผ่“ ประกาศอัดฉีดนักมวยไทยน็อคเขมรในซีเกมส์ เอาไปเลย 1 แสน ชนะคะแนนรับ 5 หมื่น

ส.ส.กล้าธรรม ประกาศอัดฉีดนักมวยทีมชาติไทย ชนะน็อคได้ 1 แสน – ชนะคะแนนรับ 5 หมื่น ในศึกดวลกัมพูชา ซีเกมส์ 2025
วันนี้ (4ธ.ค.) นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม(กธ.)ในฐานะนายกสมาคมคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย โพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กเผยความพร้อมและความตั้งใจในการผลักดันวงการคิกบ็อกซิ่งไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยสมาคมคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยจับมือกับ พรรคกล้าธรรม ร่วมสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมตั้งรางวัลอัดฉีดพิเศษสำหรับการแข่งขันในศึกซีเกมส์ 2025 ที่จะมีแมตช์ดวลเดือดระหว่างทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชาโดยเงื่อนไขการอัดฉีดมีดังนี้ ชนะด้วยการน็อค รับทันที 100,000 บาท และชนะด้วยคะแนน รับ 50,000 บาท
นายไผ่ ระบุว่า รางวัลพิเศษนี้มอบให้เฉพาะคู่ที่ทีมชาติไทยพบกับกัมพูชาเท่านั้น พร้อมย้ำว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของกีฬา แต่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีของนักสู้ไทยและแฟนกีฬาทั้งประเทศ
”กีฬาคือพลังสามัคคี แต่ครั้งนี้ขอเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เลือดนักสู้ไทยลุกโชนขึ้นอีกครั้ง สู้ให้สุด หยุดที่น็อค เพื่อศักดิ์ศรีไทย เพื่อชัยชนะของคนไทยทั้งชาติ”