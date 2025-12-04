‘กัณวีร์’ แจงเพิ่งทราบ "เป็นธรรม" ไม่มีมติเลือก "อนุทิน" เป็นนายกฯ ยันเก้าอี้เลขาฯ พรรคไม่มีผลต่อการทำงาน ขอเดินหน้าการเมืองโปร่งใส

‘กัณวีร์’ แจง หลังถูกปลดพ้นเลขาฯ "เป็นธรรม" เผย พรรคไม่เคยมีมติเลือก "อนุทิน" เป็นนายกฯ ตนเพิ่งทราบพร้อม ปชช. ชี้หากบอกจัดฉาก คงถูกจัดเสียเอง ระบุตำแหน่งไม่มีคุณหรือโทษต่อการทำงาน ยันพร้อมเดินหน้าการเมืองโปร่งใส ยึดมั่นในอุดมการณ์
วันนี้ (4 ธ.ค. 68) นายกัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคเป็นธรรม โพสต์ข้อความชี้แจง กรณีที่ถูกปลดออกจากเลขาธิการพรรคโดยระบุว่า ตามที่พรรคเป็นธรรมได้ออกแถลงการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายในพรรค และมีมติปลดตนเองออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค ขอเรียนชี้แจงต่อสาธารณชนและพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้
1. การกล่าวหาว่าอ้างมติพรรคในการมตินั้นไม่เป็นความจริง จะมาบอกว่าแอบอ้างมติพรรคได้อย่างไร ในเมื่อพรรคไม่เคยมีมติใด ๆ ในประเด็นนี้ หรือประเด็นใด ๆ ตั้งแต่แรก หรือหากเคยมีจริง ก็ไม่เคยถูกสื่อสารมาถึงผมเลย ตนเองจึงไม่อาจอ้างอิงสิ่งที่ตนเองไม่เคยได้รับรู้ได้ การลงมติในสภาฯ ของตนเองเป็นไปตามดุลยพินิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญ และตนเองไม่เคยอ้างถึงมติพรรคในเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การโหวตนายกรัฐมนตรีได้เกิดขึ้น “มาสักพักแล้ว” การจะหยิบเรื่องนี้มาใช้เป็นเหตุปลดในเวลานี้ จึงยิ่งทำให้ประชาชนตั้งคำถามมากขึ้นว่าทำเพื่ออะไร
2. ในทางปฏิบัติ ตนเองเป็น ส.ส. คนเดียวของพรรค และไม่ได้มีการติดต่อหรือหารือร่วมกับฝ่ายบริหารพรรคมาเป็นเวลานาน
ช่วงที่ผ่านมา ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง ผมทำงานในพื้นที่และในสภาฯ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่พรรคดำเนินกิจกรรมในส่วนของพรรคเอง การที่มีมติปลดตนเองออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค จึงเป็นสิ่งที่ตนเองเพิ่งได้รับทราบพร้อมกับประชาชนทั่วไป และถ้าจะบอกว่าเป็น “การจัดฉาก” ตนเองคงเป็นคนที่ถูกจัดฉากเสียเอง
3. ตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้มีผลต่อการทำงานของตนเอง และการถูกปลดออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไม่ได้ให้คุณหรือให้โทษใด ๆ ต่อตนเองเลย สิ่งเดียวที่สนใจและทุ่มเทให้เสมอคือ การทำงานรับใช้ประชาชน งานมนุษยธรรม ขับเคลื่อนการเมืองที่โปร่งใส สร้างชื่อเสียงประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
”ผมจะเดินหน้าทำงานการเมืองด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก ภารกิจในการรับใช้ประชาชนไม่เคยเปลี่ยน อุดมการณ์ไม่เคยลดน้อยลง และหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรจะยังดำเนินต่อไปอย่างเต็มกำลังเช่นเดิม ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอยืนยันว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความไว้วางใจนั้นเกิดผลที่ดีที่สุดต่อบ้านเมือง” นายกัณวีร์ ทิ้งท้าย