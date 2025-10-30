สะพัด! "จุลพันธ์" เต็งจ๋านั่งหน.เพื่อไทย ชูความสามารถรอบด้านเป็นประโยชน์ดีเบต "ประเสริฐ" คืนเลขาฯ

กระแสแรง! “จุลพันธ์” มาแรงเต็งหนึ่งนั่งหัวหน้าเพื่อไทย มองความสามารถรอบด้านเป็นประโยชน์ต่อการดีเบต ด้าน “ประเสริฐ” หวนนั่งเก้าอี้เลขาฯพรรค
วันนี้ (30ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรคเพื่อไทยในวันที่ 31 ต.ค.นี้ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ จากแคนดิเดตที่มีการเปิดรายชื่อก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีรายงานค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า บุคคลที่ สส. พรรคเพื่อไทย จะสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าพรรค คือ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ เนื่องจากมีความโดดเด่นการทำงานสภาฯ และมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหลักของประเทศอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งการตอบคำถามสื่อมวลชนฉะฉาน จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคในการดีเบตระหว่างการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้า ขณะเดียวกันนายจุลพันธ์ ยังถือว่าเป็นคนรุ่นกลางที่เชื่อว่าจะสามารถประสานได้ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ภายในพรรคได้
ขณะที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทย จากเดิมมีชื่อนายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย ล่าสุดจะขยับให้นายสรวงศ์ ขึ้นไปเป็นรองหัวหน้า และดึงนายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กลับมาเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง
ในส่วนของรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย คาดว่าจะมี 10 กว่ารายชื่อ โดยจะเป็นทั้งผู้อาวุโสในพรรคเพื่อไทย และคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานขับเคลื่อนพรรค อาทิ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. พรรคเพื่อไทย นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นต้น
ขณะที่นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีตที่ปรึกษานางมนพร เจริญศรี เป็นเหรัญญิกพรรคเพื่อไทย และนายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนพรรคเพื่อไทย