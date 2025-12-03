xs
นายกฯ มอบนโยบาย กอ.รมน.แนะปรับการทำงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุก พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน​" มอบนโยบาย​ กอ.รมน.​ปี 69 ยกปัญหาความมั่นคงต้องดำเนินการเร่งด่วน แนะปรับการทำงานเชิงรับเป็นเชิงรุก​มุ่งผลชัดเจน​ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์​ สั่งเร่งปราบอาชญากรรม​ออนไลน์ -​ ค้ามนุษย์​ ปลุกสร้างภูมิคุ้มกัน​ประชาชน​ หวัง​ร่วมกันเป็นผู้นำ​พาประเทศก้าวไปอย่างมั่งคง​ยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ธ.ค.ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เป็นประธานในงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2568 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2569 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ​ กอ.รมน. โดยมีพลเอกณัฐพล​ นาค​พาณิชย์​ รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงกลาโหม​ พลเอกพนา​ แคล้วปลอดทุกข์​ ผบ.ทบ.​ ร่วมงาน และมี พลเอกชัยพฤก​ษ์​ ด้วงประพัฒน์​ ในฐานะเลขาธิการกอ.รมน.​ รายงานผลการปฏิบัติงาน​


นายก​รัฐมนตรี​ กล่าวมอบนโยบายในฐานะผอ.รมนว่า​ ปัญหาด้านความมั่นคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างเร่งด่วน​ มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามทุกรูปแบบ​ ส่งผลต่อความมั่นคง​ของประเทศและความสงบเรียบร้อยของชาติ จึงได้หารือกับผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผอ.รมน.​เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในปี 2569 ของกอ.รมน. ให้มุ่งส่งความมั่นคงที่ยั่งยืน ให้ทันสมัยและยุทธประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนการทำงานจึงรับและเชิงรุก​ มุ่งเน้นการทำงานให้เห็นผลชัดเจน เพื่อให้มีแนวทาง การปฏิบัติงาน และความพร้อมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้บรรลุผลในปี 2569 นี้ ตนจึงขอให้ทุกหน่วยงาน ร่วมป้องกันภัยคุกคามเร่งด่วน​ มุ่งเน้นย้ำถึงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและให้ความสำคัญของภัยอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการทำงานเชิงลึกในพื้นที่ และใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสันติสุข​ รลดเหตุรุนแรงและลดจุดเสี่ยง อย่างมีรูปกระทำและสนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรมภัยทางเทคโนโลยีการ คอลเซ็นเตอร์​ แสกมเมอร์​ อาชญากรรมออนไลน์และการก่อการร้ายข้ามชาติสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน

รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยการประสานกับหน่วยหลัก เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริง​ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ของกอ.รมน.ต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านข่าวกรองให้รู้จริง​ รวดเร็วและแม่นยำ​ พร้อมทั้งเสริมมาตรการสกัดกั้นข่าวปลอม ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศป้องกันไม่ให้เกิดการแตกแยกในสังคม การสนับสนุนงานรัฐบาลในการดูแล ประชาชน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง​ ในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่จริง แก้ไขปัญหาการค้า​มนุษย์​ สถานะบุคคลไร้สัญชาติ ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน​ เพื่อให้ชุมชนได้รับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยึดหลักการจัดลำดับความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา​ เสริมความพร้อมด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร​ ควบคู่กับการป้องปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าการเกษตร​ ปศุสัตว์ และประมงที่ผิดกฎหมายรวมถึงความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะที่ไม่ปกติหรือภัยพิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยรวม


ขณะที่ในมิติของการบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม​ ขอให้กอ.รมนดำเนินการเชิงรุก​ ทั้งการป้องกันบรรเทาผลกระทบ​ หาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา PM 2.5​ และ การทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆ​ รวมไปถึงสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ด้านการปรับปรุงองค์กรและเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัย​ โปร่งใสและเป็นที่พึ่งของประชาชน​ โดยจะเริ่มจากการเสริมศักยภาพ บุคลากร ให้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่​ ทั้งในด้านเทคโนโลยี​ การใช้ข้อมูลข่าวสาร​ และทักษะการปฏิบัติงานในพื้นที่​ เพื่อให้กำลังพลพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว​ และซับซ้อน สอดรับกับความมั่นคงในปัจจุบัน​ รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กร​ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส​ ตรวจสอบได้ทั้งการใช้งบประมาณการปฏิบัติงานในพื้นที่​ และการสื่อสารต่อสาธารณะ​ พร้อมขอบคุณผู้บริหารบุคลากรของ กอ.รมนและพื้นที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ว​นที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจนี้ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละของทุกคน​ เพื่อที่จะทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติให้ส่งผลเป็นรูปธรรม​ ส่งผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริง​ คือผลการปฏิบัติที่คาดหวัง​ และทุกท่านในที่นี้จะได้เป็นผู้นำพาประเทศไทยร่วมกันให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป





