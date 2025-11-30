”วันนอร์“ ลงบันนังสตาให้กำลังใจน้ำท่วม จ่อชงยะลาโมเดลต่อรบ.ใช้รับมือ ฝากเร่งสำรวจให้เยียวยาเร็ว

ปธ.สภาฯ ลงพื้นที่บันนังสตา ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม เตรียมสรุปผล "ยะลาโมเดล" เสนอต่อรัฐบาล และปรับปรุงเพื่อรับมือน้ำท่วมในปีต่อไป ฝากนายอำเภอเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
วันที่ (30 พฤศจิกายน 2568) ณ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยนายซูการ์โน มะทา นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ตลอดระเวลา 4-5 วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของประเทศประสบปัญหาอุทกภัยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 คน ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงกว่าที่จังหวัดยะลา ซึ่งจากการลงพื้นที่ 2-3 วันที่ผ่านมาพบว่า การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการในระดับท้องถิ่น ค่อนข้างประสบความสำเร็จ ความเสียหายอาจจะมีบ้าง แต่ไม่มากนัก โดยหลังจาก นี้ตนเตรียมสรุปผลโครงการ "ยะลาโมเดล" เพื่อเสนอต่อรัฐบาล และปรับปรุงใช้สำหรับรับมือกับสภาพปัญหาในปีต่อไป พร้อมกล่าวย้ำว่า "ยะลาโมเดล" เป็นโครงการที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา ได้รับผลกระทบน้อยจากปัญหาอุทกภัยในปีนี้ ขณะเดียวกันประธานรัฐสภายังกล่าวฝากให้นายอำเภอเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากเป็นได้ตนอยากให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือภายใน 15 วัน
ด้านายซุลกิฟลี สัญญากุล นายอำเภอบันนังสตา กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในปีนี้มาจากน้ำป้าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เบื้องตันอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 1,204 ครัวเรือน ประชาชนเดือดร้อน 5,655 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเยียวยา ซึ่งตนต้องขอขอบคุณประธานรัฐสภาและนายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ที่ให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ขณะที่หัวหน้าโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยะลา กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากนี้ กรม โยธาธิการและผังเมืองมีโครงการทำทางระบายน้ำ และท่อรอด ใต้พื้นผิวถนนเพื่อให้สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงมีโครงการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งคาดว่าโครงการระยะแรกจะเสร็จสิ้นในปีนี้ ส่วนระยะถัดไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2570
นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 พรรคประชาชาติ ขอบคุณประธานรัฐสภาที่ลงพื้นที่มามอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนบริเวณโรงเรียนดำรงวิทยา ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ อ.บันนังสตา บางส่วนมานานมากว่า 20 ปี แต่ทั้งนี้ตนเชื่อว่า หากโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทางหลวงเสร็จสิ้น ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่น่าจะเบาบางลง