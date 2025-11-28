เปิดชื่อ 296 อบต. 63 จังหวัด ยกฐานเป็น "เทศบาลตำบล" นักเลือกตั้งท้องถิ่น ฝัน! กรอบเลือกตั้งเทศบาล ได้ก่อนสงกรานต์ปีหน้า

มหาดไทย เวียนรายชื่อ 296 อบต. ใน 63 จังหวัด หลัง มท.2 ลงนาม "ยกฐานะ" เป็น เทศบาลตำบล มีผลวันนี้! "นักการเมืองท้องถิ่น" เปิดสูตร รอเลือกตั้ง ฝัน! เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง เม.ย.ปีหน้า เปิดขั้นตอน กรอบระยะเวลาการดําเนินการ "แบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาล" จัดทํารูปแบบการแบ่งเขต อย่างน้อย 3 รูปแบบ
วันนี้ (28 พ.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในกระบวนการการจัดตั้ง “ยกฐานะ” องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นเทศบาลตำบล (ทต.) และ เทศบาลเมือง (ทม.)
ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือถึง สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งว่า ด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา เรื่อง จัดตั้งองค์การ บริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นเทศบาล จํานวน 296 แห่ง ใน 63 จังหวัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
"เนื่องจาก อบต.ทั่วประเทศ ได้ครบวาระวันที่ 27 พ.ย.นี้ ดังนั้น สภา อบต.ที่มีมติให้ จัดตั้ง "เทศบาลตำบล" มีผลวันอื่น เห็นควรให้มีผลตั้งแต่ 28 พ.ย.2568 เป็นต้นไป"
สถ.ได้ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมาเพื่อพิจารณา ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดย 63 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดตราด ตาก นราธิวาส พะเยา พังงา เพชรบูรณ์ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา สมุทรปราการ สิงห์บุรี สุโขทัย และหนองบัวลําภู
มีรายงานด้วยว่า ในคราวเดียวกัน ท้องถิ่นที่มีการยกฐานะ ได้มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียล กรอบระยะเวลาการดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณียกฐานะ เปลี่ยนแปลงฐานะ
หลังจาก กระทรวงมหาดไทย ประกาศยกฐานะ เปลี่ยนแปลงฐานะ มีผล 28 พ.ย. 68
สนง.กกต.จว. จัดทํารูปแบบการแบ่งเขต อย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อปิดประกาศภายใน 9 ธ.ค. 68
ปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จํานวน 7 วัน ภายใน 16 ธ.ค. 68
คณะกรรมการแบ่งเขตรวบรวมสรุปความเห็นและขอเสนอแนะ พร้อมผลการพิจารณา อย่างน้อย 3 รูปแบบ เสนอต่อ กกต. โดยเร็ว ภายใน 19 ธ.ค. 68
สนง.กกต.จว. จัดส่งเอกสารให้ สนง.กกต. ภายใน 25 ธ.ค. 68
สนง.กกต. โดย สลต. จัดทําบันทึกข้อความ เสนอต่อที่ประชุม กกต. ระหว่าง 26 ธ.ค. 68 ถึง 9 ม.ค. 69
สนง.กกต. เสนอเข้าที่ประชุม กกต. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ระหว่าง 12 ม.ค. 69 ถึง 27 ม.ค. 69
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระหว่าง 28 ม.ค. 69 ถึง 20 ก.พ. 69
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล กรณียกฐานะ เปลี่ยนแปลงฐานะ ในวันที่ 5 เม.ย. 69
- ในกรณีการยกฐานะฯมีผลวันที่ 28 พ.ย. 68 ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน คือภายในวันที่ 12 ม.ค. 69
- ในกรณีที่กําหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 5 เม.ย. 69 ต้องขอขยายระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งประมาณ 84 วัน
มีระยะเวลาในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง นับจากวันประกาศราชกิจจาฯแบ่งเขต 53 วัน.