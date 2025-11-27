กรมอนามัย ระดมทีม SEhRT ลงพื้นที่ฟื้นฟูการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้

วันนี้ (27 พ.ย.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินกรมอนามัย (HPEHOC) กรณีติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พื้นที่ภาคใต้ เร่งระดมทีม SEhRT ลงพื้นที่ฟื้นฟูการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ เพื่อให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือประชาชน พร้อมสนับสนุนสิ่งของในการดูแลสุขอนามัยและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยรายจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ยะลา เกิดผลกระทบใน 7 จังหวัด 74 อำเภอ 502 ตำบล 3,270 หมู่บ้าน กระทบ 668,176 ครัวเรือน ศูนย์พักพิงในพื้นที่ รวมทั้งหมด 994 แห่ง จำนวนผู้เข้าพักรวม 58,835 คน และในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบ จำนวน 22 อำเภอ 161 ตำบล 1,483 หมู่บ้าน และ 223,221 ครัวเรือน กรมอนามัย มีความห่วงใยต่อผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าว ได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมทีมสนับสนุนพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 202 คน ประกอบด้วย ทีม SEhRT ส่วนกลางกรมอนามัยและศูนย์อนามัย เพื่อลงพื้นที่สนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราว และร่วมฟื้นฟู กู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสนาม ทั้งการจัดการระบบน้ำสะอาด การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการระบบผลิตอาหาร การจัดการระบบคุณภาพอากาศในอาคาร เพื่อรองรับการเปิดให้บริการแก่ประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการสื่อสารความรอบรู้ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
นายแพทย์สิทธิพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า เบื้องต้นทีม SEhRT
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟูสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม และได้มอบสิ่งของสนับสนุนแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง
ด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 29,165 คน และบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 93 คน ซึ่งทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น ชุด V-Clean ส้วมกระดาษ ชุด Sanitation tool Kit หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่และเด็ก หน้ากาก N95 แปรงสีฟันเด็ก ชุดยาผู้ประสบภัย สารส้ม ถุงดำ ปูนขาว แป้งน้ำกัดเท้า เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ชุดยาตำราหลวง ยาทาน้ำกัดเท้า จุลินทรีย์ EM น้ำ และรองเท้าบู๊ท เป็นต้น
อธิบดีกรมอนามัย กล่าในตอนท้ายว่า กรมอนามัย ได้มีการเตรียมแผนช่วยเหลือระยะตอบโต้เผชิญเหตุ ดังนี้ 1) จัดเตรียมทีม SEhRT ทุกระดับลงพื้นที่ จัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยประเมินเฝ้าระวัง ความสะอาดของอาหารและคุณภาพน้ำใช้ การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล และการคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิงชั่วคราว 2) สำรวจและประเมินความเสียหายของโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และศูนย์อนามัย รวมทั้งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนให้การช่วยเหลือ เช่น การจัดพื้นที่อพยพ การเยียวยาผู้ประสบภัย 3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ ของใช้ ยา น้ำดื่มสะอาด ตลอดจนชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำ ส้วมฉุกเฉิน สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพให้แก่ประชาชน