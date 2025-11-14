กรมอนามัยเตรียมจัดงานรณรงค์ “วันส้วมโลก 2568 (World Toilet Day 2025)” ชูแนวคิด ‘ส้วม HAS ยุคใหม่ ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป’ ผลักดันส้วมไทยสู่มาตรฐานสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ยั่งยืนของทุกคน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชน รับชมกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก ประจำปี 2568 (World Toilet Day 2025)” ภายใต้แนวคิด “Sanitation in a changing world:
ส้วม HAS ยุคใหม่ ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป สู่สุขอนามัยยั่งยืน” ในวัน พุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะไทยให้ก้าวทันโลก พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมี นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวรายงานถึงความสำคัญของส้วมและระบบสุขาภิบาล พื้นฐานสำคัญ
ในการป้องกันโรค รวมถึงการขับเคลื่อน “ส้วม HAS” (Healthy–Accessibility–Safety) ซึ่งเป็นมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
ภายในงานจะมีการรับชมวิดิทัศน์ “Sanitation in a changing world” ถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาส้วมในยุคของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และจะมีการมอบนโยบายสำคัญด้านการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน องค์กรที่มีการพัฒนาส้วมสาธารณะ สู่การเป็น “สุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี 2568 ระดับประเทศ”
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือ การบรรยายพิเศษเรื่อง “Sanitation in a changing world” โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะสะท้อนมุมมองการพัฒนาส้วมไทยในอดีต สู่การปรับตัวในยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคมที่มีความหลากหลาย ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมแนวทางการพัฒนาส้วมไทยให้ยั่งยืน ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
งานครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนส้วมไทยสู่การมีสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน
กรมอนามัยขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ ร่วมติดตามกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป