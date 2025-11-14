xs
กรมอนามัยเตรียมจัดงานรณรงค์ “วันส้วมโลก 2568 (World Toilet Day 2025)” ชูแนวคิด ‘ส้วม HAS ยุคใหม่ ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป’ ผลักดันส้วมไทยสู่มาตรฐานสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ยั่งยืนของทุกคน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชน รับชมกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก ประจำปี 2568 (World Toilet Day 2025)” ภายใต้แนวคิด “Sanitation in a changing world:
ส้วม HAS ยุคใหม่ ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป สู่สุขอนามัยยั่งยืน” ในวัน พุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะไทยให้ก้าวทันโลก พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมี นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวรายงานถึงความสำคัญของส้วมและระบบสุขาภิบาล พื้นฐานสำคัญ

ในการป้องกันโรค รวมถึงการขับเคลื่อน “ส้วม HAS” (Healthy–Accessibility–Safety) ซึ่งเป็นมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
ภายในงานจะมีการรับชมวิดิทัศน์ “Sanitation in a changing world” ถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาส้วมในยุคของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสมัยใหม่  และจะมีการมอบนโยบายสำคัญด้านการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน องค์กรที่มีการพัฒนาส้วมสาธารณะ สู่การเป็น “สุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี 2568 ระดับประเทศ”

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือ การบรรยายพิเศษเรื่อง “Sanitation in a changing world” โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะสะท้อนมุมมองการพัฒนาส้วมไทยในอดีต สู่การปรับตัวในยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคมที่มีความหลากหลาย ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมแนวทางการพัฒนาส้วมไทยให้ยั่งยืน ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

งานครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนส้วมไทยสู่การมีสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน

กรมอนามัยขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ ร่วมติดตามกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป



