“โสภณ ”มอบรางวัลนวัตกรรมสุขภาพ 2025 สสส.คัด 36 ทีมเด่น เสริมพลังสู้ NCDs–บุหรี่ไฟฟ้า–อุบัติเหตุทางถนน

“โสภณ ”มอบรางวัลนวัตกรรมสุขภาพปี 2025 สสส.คัด 36 ทีมเด่นจาก 178 ทีม สู้ NCDs–บุหรี่ไฟฟ้า–อุบัติเหตุทางถนน เผย 7 ปี ปั้นนวัตกรสุขภาพ 1,660 ทีม ต่อยอดใช้จริงในชุมชน–นโยบาย–พฤติกรรมสุขภาพคนไทย
วันนี้( 27 พ.ย. 68) นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2025” ว่า รัฐบาลตระหนักดีถึงความท้าทายด้านสุขภาวะของประเทศไทยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ–สังคมและพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การบริโภคอาหารหวาน–มัน–เค็ม การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
นายโสภณกล่าวว่าเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดัน นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพตรงจุด และสร้างระบบสนับสนุนสุขภาพที่เข้มแข็งให้กับประชาชน พร้อมชื่นชมโครงการประกวดนวัตกรรมของ สสส. ที่ดำเนินต่อเนื่อง และเปรียบเสมือนการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรสุขภาพรุ่นใหม่ ทั้งในกลุ่มเยาวชน ประชาชนทั่วไป สตาร์ทอัพ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จนนำไปสู่ต้นแบบกว่า 150 ผลงาน ที่สามารถขยายผลใช้งานจริงในสังคมได้
“ผมขอชื่นชมทุกทีมในความสร้างสรรค์และความมุ่งมั่น นวัตกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ แต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายโสภณกล่าว
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุน สสส. และประธานอำนวยการจัดประกวดฯ กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้เปิดรับทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกภาคส่วน ส่งผลงานรวม 178 ทีม โดยคัดเลือก 36 ทีม เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 3 เดือน ตั้งแต่แนวคิดสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรม ไปจนถึงการต่อยอดสู่โมเดลธุรกิจ โดยได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตลอดกิจกรรม โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “จักรวาลสุขภาวะ” อันเป็นรากฐานของระบบสุขภาพไทยในอนาคต โดยมุ่งแก้ปัญหา NCDs บุหรี่ไฟฟ้า และความปลอดภัยทางถนนเป็นหลัก
ด้าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุนนวัตกรรมสุขภาพมาตั้งแต่ปี 2560 ผ่านโครงการ “ThaiHealth Inno Awards” ก่อนยกระดับเป็นรางวัลระดับชาติในปัจจุบัน โดยตลอด 7 ปี มีผลงานจากทั่วประเทศกว่า 1,660 ทีม และสร้าง “นวัตกรรุ่นใหม่” มากถึง 600 คน
สำหรับเป้าหมายหลักของการประกวดปี 2568 มี 3 ด้าน คือ1.สนับสนุนนวัตกรรมแก้ปัญหาสุขภาพที่ใช้จริงได้ในสังคม 2. พัฒนาศักยภาพนวัตกรให้พร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์ 3. ส่งเสริมการประยุกต์แนวคิดสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ พื้นที่ต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ประกาศผล 4 ประเภท 3 นวัตกรรมเด่นคว้ารางวัลชนะเลิศ
1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ: พื้นรองเท้าอัจฉริยะเพิ่มกิจกรรมทางกาย ทีม GGroup รองชนะเลิศ: บอร์ดเกมพิชิตโซเดียม ทีม SMD Team Gen 3.1 อันดับ 3: สัตว์เลี้ยงเสมือนคลายเครียด ทีม Digipal
2. ประเภทอาชีวศึกษา ชนะเลิศ: สติ๊กเกอร์กลิ่นบำบัดช่วยเลิกบุหรี่ไฟฟ้า ทีม QuitUp รองชนะเลิศ: บอร์ดเกมฝึกการรับมือความเครียด ทีมเด็กติดไฟอันดับ 3: น้องใจฟู LINE OA เพื่อนใจดิจิทัลสำหรับวัยรุ่น ทีมน้องใจฟู
3. ประเภทประชาชนทั่วไป–สตาร์ทอัพ ชนะเลิศ: ระบบเฝ้าระวังการขับขี่ด้วย AI–IoT ทีม AiHUB รองชนะเลิศ: รถไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับวีลแชร์ ทีม MoToJp อันดับ 3: อุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะปอดด้วย AI ทีมซามูไรพร้อมจะแลนด์
4. ประเภทภาคีเครือข่าย สสส. (รางวัลเชิดชูเกียรติ) โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการลดอคติ ลดช่องว่างระหว่างวัย บริษัทไซด์คิก จำกัด โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะแบบทั้งระบบ มูลนิธิแพททูเฮลท์ โดยผู้สนใจสามารถติดตามผลงานทั้งหมดได้ที่ Facebook: “PM Health Promotion Inno Award”