เบดร็อค อนาไลติกส์ จับมือ สสส. เปิดตัวแพลตฟอร์มส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยทุกกลุ่มวัย ในงาน “PA Data-Driven Health and Wellbeing”

​บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค อนาไลติกส์ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) หนึ่งในกลุ่ม บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางกายโดยการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่านกิจกรรม "PA Data-Driven Health and Wellbeing: กิจกรรมเปิดตัวแพลตฟอร์มส่งเสริมกิจกรรมทางกายสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยทุกกลุ่มวัย"ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ เปิดตัวแพลตฟอร์ม "City Health Check TH" เผยแพร่แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ด้านกิจกรรมทางกาย โดย คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ขึ้นกล่าวในหัวข้อ "The Power of Movement Data: เปิดโลกข้อมูลกิจกรรมทางกาย และ "Healthier Lives: ปั้นเมืองอัจฉริยะและสุขภาวะยั่งยืนด้วย Big Data Roadmap" โดยระบุว่า "เราไม่ได้จำกัดกรอบความคิดว่า Big Data จะต้องถูกใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในจังหวัดใหญ่ หรือพื้นที่ที่มีงบประมาณมหาศาลเท่านั้น แต่เราต้องการนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจและบริหารจัดการเมืองในทุกระดับ เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้พัฒนาสุขภาวะของประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน"นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน 3 ประเด็นหลักเกี่ยวกับ Big Data สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างไร Big Data Platform ด้านกิจกรรมทางกายจะทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร และภาพอนาคตและความท้าทายในการใช้ Big Data Platform ด้านกิจกรรมทางกาย การเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data เพื่อสะท้อนให้เห็นประโยชน์ เข้าใจข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพ และกิจกรรมทางกาย และเพื่อสร้างภาพอนาคตร่วมกัน สู่การดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ดร.จักรพันธ์ จุลละโพธิ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม (City Digital Data Platform: CDDP) และ ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ผู้ใช้แพลตฟอร์ม (City Digital Data Platform: CDDP) ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เปี่ยมสุข สนิท ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง และการพัฒนาเมืองสุขภาวะ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​แพลตฟอร์มกิจกรรมทางกาย (City Health Check TH) มีจุดเริ่มต้นจากการนำข้อมูลขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่ในฐานข้อมูลต่างๆ ของภาคีเครือข่าย สสส. มาจัดระเบียบข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสมที่สามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ของประชาชน ในการดำเนินการปัจจุบัน เป็นระยะที่ 2 มุ่งเน้นการขยายฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จากเดิมที่เน้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะมีการเปิดแพลตฟอร์มในรูปแบบ Open data เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานที่ดีขึ้น มีข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือสำหรับการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มได้ที่: https://thaihealth-physicalactivity.com/ รับชมงานย้อนหลังได้ที่: https://www.facebook.com/share/v/19zB4cJX5D/