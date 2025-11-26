”สรวงศ์“ ของขึ้น โดน "สิริพงศ์" เหน็บปม "เอาอยู่" น้ำท่วมใหญ่ปี 54 จวกโฆษกรัฐบาลไม่ใช่เวทีโชว์สกิลคำพูด

”สรวงศ์“ ฟาด “สิริพงศ์” หลังแซะเอาน้ำท่วมอยู่หรือไม่ให้ไปถามปี 54 ชี้ตำแหน่งโฆษกรัฐบาลไม่ใช่เวทีโชว์สกิลพูดสร้างภาพลักษณ์ จี้บริหารให้เก่งสักครึ่งหนึ่งของที่พูด บอกภาวะวิกฤตคนทั้งประเทศรอฟังความจริง ไม่ใช่ฟังคำแก้ตัวหรือประโยคสวยหรู
วันที่ 26 พ.ย.นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า “น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่จะเอาอยู่หรือไม่ให้ไปถามปี 54 ไม่ใช่ปีนี้” ว่า "อยากให้คุณบริหารให้เก่งสักครึ่งหนึ่งของที่ปากตัวเองพูดนะครับทุกครั้งที่ออกมาพูด ทำเหมือนรู้ทุกอย่าง เก่งทุกเรื่อง แต่พอถึงเวลาบ้านเมืองเดือดร้อนจริง ๆ กลับหายเงียบ เหมือนตำแหน่งนี้เป็นแค่พร็อพเอาไว้ยืนหน้ากล้อง
"ตำแหน่ง “โฆษกรัฐบาล” ไม่ใช่เวทีโชว์สกิลพูด ไม่ใช่พื้นที่สร้างภาพลักษณ์ แต่มันเป็นหน้าที่ที่ต้องสื่อสารว่า รัฐบาลลงมือทำอะไรบ้างเพื่อประชาชน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตแบบนี้ที่คนทั้งประเทศกำลังรอฟังความจริง ไม่ใช่ฟังคำแก้ตัวหรือประโยคสวยหรูที่ไม่มีเนื้อหาแม้แต่นิดเดียวตอนนี้ประชาชนไม่ได้ต้องการคำพูดที่เสแสร้งเขาต้องการข้อมูล ต้องการความชัดเจน ต้องการคนที่ ทำงานจริง ไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่สิ่งที่เห็นคือความเฉไฉ ผลักความรับผิดชอบไปเรื่อย เหมือนไม่เข้าใจเลยว่าประเทศกำลังเผชิญอะไรอยู่
"ถึงเวลาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองได้แล้วครับอย่าให้ทั้งประเทศต้องมานั่งลุ้นว่าวันนี้โฆษกจะพูดมากกว่าทำแค่ไหนอีก
"สงสารประเทศที่ต้องทนอยู่กับการบริหารที่มีแต่เสียงดัง แต่ไร้การลงมือทำอย่างแท้จริง"
ทั้งนี้ สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 เป็นช่วงที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาล โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ย้ำว่า "เอาอยู่" หมายถึงสามารถรับมือได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่มวลน้ำมหาศาลจากภาคเหนือไหลลงมาสู่ภาคกลางก็ไม่สามารถรับมือได้ ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศไทย สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1.44 ล้านบาท ตามการประเมินของธานคารโลก