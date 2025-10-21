‘ธรรมนัส’ แจงสัมพันธ์ ‘กัน จอมพลัง’ เคมีตรงกัน ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากก็สนับสนุนเต็มที่ ไม่มีเรื่องเงิน

‘ธรรมนัส’ แจงสัมพันธ์ ‘กัน จอมพลัง’ เคมีตรงกัน ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ก็สนับสนุนเต็มที่ ไม่มีเรื่องปัจจัยเงิน ชี้ กระทรวงเกษตรฯ ยุคตนไม่มีซอยงบฯ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่ท้อ หลังถูกโจมตีทุกสมัย “บอกสนุกดี ไม่งั้นชีวิตไม่มีรสชาติ”
วันนี้ (21 ต.ค. 68) เวลา 09.25 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวรักชนก ศรีนอก สส. กทม. พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องที่นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ลงพื้นที่ด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรฯ ว่า ครั้งที่ตนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อาจจะไม่มี แต่ในยุคหลัง ๆ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานราชการ ซึ่งภารกิจเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่ยังมีการช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังเผชิญปัญหาหรือกำลังเผชิญเหตุได้รับความเดือดร้อน รวมถึงเผชิญโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยไม่ใช่เพียงแค่กับกัน จอมพลัง อย่างในยุคที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงประชาชนไม่มีอาหารประทังชีวิต หรือบางคนได้รับบาดเจ็บจากภัยธรรมชาติ กัน จอมพลัง ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกับนายอรรถกรที่ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้าน เพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานราชการ ที่ทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร
ส่วนที่กัน จอมพลัง ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ออกมาให้ข้อมูลว่ามีการจัดสรรงบประมาณแบบวิธีเฉพาะเจาะจงกว่าหมื่นโครงการ (ซอยงบ) นั้น ร.อ. ธรรมนัส ปฏิเสธว่า ไม่มี และโครงการของกระทรวงเกษตรฯ โปร่งใสตรวจสอบได้ ในยุคที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ไม่มีซอยงบ แต่บางโครงการเป็นเรื่องเร่งด่วนในการแก้ปัญหา หรือเป็นเรื่องของความเหมาะสมในการหา CSR ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคกล้าธรรมอยู่แล้ว และย้ำว่า ไม่มีที่จะเฉพาะเจาะจงใคร
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นางสาวรักชนก ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างกัน จอมพลัง กับ ร.อ. ธรรมนัส ว่าอาจจะมีการช่วยเหลือกัน ร.อ. ธรรมนัส ระบุว่า ไม่มี ซึ่งกัน จอมพลังเป็นคนชอบช่วยเหลือประชาชน ประกอบกับตนก็ทำมูลนิธิในช่วงที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง และได้มีโอกาสมาเจอกันตอนลงพื้นที่ และเคมีตรงกัน จึงช่วยเหลือกัน ซึ่งยังรู้จักกันก่อนที่กัน จอมพลัง จะแต่งงาน ก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ลงพื้นที่ด้วยกัน จึงมีความสนิทสนมกัน คบกันก็เห็นว่าเขาทำเพื่อสังคม อะไรที่เรามีเครือข่ายสนับสนุนได้ ก็สนับสนุนเต็มที่ แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเรื่องเงินทอง เรื่องนี้ต้องปฏิเสธเลย
ส่วนหลังมีการกล่าวพาดพิงได้มีโอกาสพูดคุยกับกัน จอมพลัง บ้างหรือไม่ ร.อ. ธรรมนัส เผยว่า ตนเป็นคนที่อยู่กับความจริงไม่ต้องเสแสร้ง เมื่อกัน จอมพลัง มีปัญหาก็ให้กำลังใจ ไม่มีประเด็นอะไร และเราคบกันไม่ได้ไปสร้างความเสียหายกับประชาชน แต่เราคบกันเพื่อไปช่วยเหลือประชาชน
ส่วนการที่นางสาวรักชนกออกมาโจมตีเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่ ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่เป็นไร และในความเป็นจริงต้องชื่นชมนางสาวรักชนก รวมถึงนายรังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ว่าเป็นคนเก่ง ในเรื่องการประชาสัมพันธ์พรรคในการทำงาน ที่จะสะกิดให้สังคมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องดีเราต้องชื่นชม
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการที่ถูกเอาชื่อไปเชื่อมโยงเป็นเป้าความขัดแย้งทางการเมืองหรือกลุ่มทุนหรือไม่ ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า เราต้องเข้าใจว่าการเป็นนักการเมือง ใครมีแสงหรือใครไม่มีแสง ใครมีแสงเยอะก็ถูกดับแสงไปบ้างเป็นเรื่องปกติ เราอย่าไปสนใจเรื่องนี้ ซึ่งการเป็นนักการเมืองสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเอง ที่เป็น สส. คนพะเยา เลือกมา 5 หมื่นกว่าเสียง หมายความว่าตนก็ไม่ธรรมดา ในขณะที่พรรคตรงข้ามห่างกว่าหมื่นเสียง ตนก็ทำงานให้คนพะเยา ซึ่งตนเข้ามาเป็นตำแหน่งเสนาบดี ก็ต้องทำให้คนที่เดือดร้อน เราต้องมาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน ก็แค่นั้นเองความเป็นนักการเมือง
ส่วนรู้สึกท้อบ้างหรือไม่ที่ตกเป็นเป้าทุกยุค ร.อ. ธรรมนัส ระบุว่า “ชอบครับ” ก่อนจะหัวเราะ และบอกต่อว่า “สนุกดี ไม่งั้นชีวิตก็ไม่มีรสชาติ”