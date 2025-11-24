นายกฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี

นายกฯ อนุทิน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี 25 พ.ย. 68 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 100 ปี 24 พ.ย. 68
วันนี้ (24 พ.ย.) เวลา 07.30 น. ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พีธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี 25 พ.ย. 68 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 100 ปี 24 พ.ย. 68 โดยมีประธานวุฒิสภา (ผู้แทนประธานรัฐสภา) ผู้แทนประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารหน่วยงานราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
นายกรัฐมนตรี จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุดรูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา (ผู้แทนประธานรัฐสภา) ผู้แทนประธานศาลฎีกา ถวายเครื่องไทยธรรมและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ และกราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ก่อนจะนำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมตักบาตร โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป เดินออกรับบิณฑบาต
ต่อจากนั้น เวลา 08.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย ประธานวุฒิสภา (ผู้แทนประธานรัฐสภา) ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
สำหรับ ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัดพิธีระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2568 ณ สถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และศาลากลางจังหวัด ในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล และส่วนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ถวายพระราชกุศลถวายพระกุศล แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2568