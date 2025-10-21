นายกฯประชุมคกก.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ย้ำบูรณาการทำงานให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติ

"อนุทิน"เป็นประธานการประชุม คกก.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2568 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
วันนี้ (21 ต.ค. 68) เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี 20 กันยายน 2568 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี 24 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี 20 กันยายน 2568 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี 24 พฤศจิกายน 2568 พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง และข้อเสนอแนะในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติต่อไป
โดยที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา ธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี 20 กันยายน 2568 ระหว่างวันที่ 19 - 27 กันยายน 2568 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี 24 พฤศจิกายน 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รายงานความคืบหน้าว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ส่วนการขอใช้ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ทั่วถึง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจได้รับทราบ เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องต่อไป
“ให้กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกช่องทาง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนในทุกภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี” นายกรัฐมนตรีกล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 ระหว่างวันที่ 20 - 25พฤศจิกายน 2568 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสนอเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1. การถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. กิจกรรม ณ ศาลาภิรมย์ภักดี ได้แก่ การฉายวีดิทัศน์ เรื่อง 100 ปี สวนลุมพินี และการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย เรื่องมัทนะพาธา บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 3. กิจกรรม ณ สวนลุมพินี ได้แก่ นิทรรศการสวนแสง กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และการแสดงลีลาศร่วมสมัย 4. กิจกรรม ณ หอนาฬิกา ได้แก่ การแสดง แสง สี เสียง (Multimedia Mapping)