“ธรรมนัส” ลุยสั่งชป.เปิดทางน้ำเจ้าพระยา เร่งระบายสู่อ่าวไทย ลดผลกระทบประชาชน

รองฯธรรมนัส สั่งกรมชลฯ เร่งระบายน้ำเจ้าพระยาออกทะเลด่วนกำชับติดตั้งเครื่องสูบ–ผลักดันน้ำเพิ่ม บรรเทาผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อน พร้อมบริหารน้ำเข้าทุ่งรองรับ เตรียมพื้นที่เพาะปลูกนาปรังฤดูกาลใหม่
วันนี้ (11 พ.ย. 68) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานการดำเนินงาน
.
สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 3,011 ลบ.ม./วินาที ก่อนจะไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรัง และไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ตามลำดับ โดยที่ผ่านมากรมชลประทาน ได้รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมควบคุมการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 2,900 ลบ.ม./วินาที ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในขณะนี้ที่ระดับน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลง ซึ่งคาดว่าการระบายปริมาณน้ำนี้จะเป็นชุดสุดท้ายของฤดูฝน ปี 2568 ด้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีการปรับลดการระบายเหลือ 200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งปริมาณน้ำนี้จะไหลผ่านเขื่อนพระรามหก และมีการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ เพื่อลำเลียงน้ำลงสู่พื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง และเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง และอ่าวไทยตามลำดับ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบน ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก รวมถึงช่วยบรรเทาและลดผลกระทบในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
ในการนี้ ร้อยเอกธรรมนัสฯได้สั่งการให้กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชน พร้อมกันนี้ กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำโดยการระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งที่ยังมีศักยภาพรองรับ เพื่อเอื้อต่อการเตรียมแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรในการทำนาปรังที่กำลังจะมาถึง ขณะเดียวกัน ยังคงบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝน–น้ำท่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด