กรมชลฯ เตือน 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง หลังเพิ่มระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 2,700 ลบ.ม./วินาที

ชัยนาท - กรมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 10 เตือน 11 จังหวัดริมน้ำเจ้าพระยา–แม่น้ำน้อย เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ หลัง กนช.อนุญาตปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
วันนี้ (6 พ.ย.) นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมพร้อมรับมือการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มขึ้น พร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด
ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 29/2568 เรื่อง “เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก” โดยประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานด้านน้ำ พบว่าในช่วงวันที่ 7–10 พฤศจิกายนนี้ มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคใต้ อาจทำให้เกิดน้ำหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่
กรมชลประทานคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,900–3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาอีกประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 3,300–3,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและตะวันตกรวม 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จึงอนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายจุด เช่น
•คลองโผงเผง จ.อ่างทอง, คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
•ต.หัวเวียง อ.เสนา, ต.ลาดชิด และต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
•วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี, อ.เมือง, อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
•อ.ไชโย จ.อ่างทอง
•ต.โพธิ์นางดำออก และต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
•อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และ ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
รวมถึงหลายตำบลในพื้นที่ลุ่มต่ำของ จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา
กรมชลประทานจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง