ภท.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส. "หนองคาย-ชัยภูมิ-สกล" เชื่อคนอีสานหนุนกระแสดีเกินคาด โวนั่งรบ.ตลอดกาล

"ทรงศักดิ์" เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส. "หนองคาย-ชัยภูมิ-สกลนคร" มั่นใจคนอีสานหนุน ภท. เผยกระแสตอบรับดีเกินคาด ลั่นทุกนโยบายต้องดีกว่าเดิม เชื่อได้นั่งรัฐบาลตลอดกาล
วันที่ (11 พฤศจิกายน 2568) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช. มหาดไทย ในฐานะกรรมการคณะที่ปรึกษาพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายสิริภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทย, นพ.มารุต มัสยวาณิช อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปิดตัว นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร สส.หนองคาย เขต 5 ที่มาพร้อมกับผู้บริหารท้องถิ่นจาก อ.สังคม, อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, และอ.โพธิ์ตาก ประมาณ 60 คน
นอกจากนี้ ยังเปิดตัว นายธนกฤต จรรย์โกมล ว่าที่ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เขต 5 และ นายบรม เอ่งฉ้วน ว่าที่ผู้สมัคร สส.สกลนคร เขต 6 ที่จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยอีกด้วย
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า พี่น้องชาวอีสาน 20 จังหวัด มีการตอบรับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยดีมาก โดยเฉพาะนโยบาย “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งเป็นกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง วันนี้มีคนสนใจสมัครเป็นสมาชิกและผู้สมัคร สส.ของพรรคจำนวนมาก ไม่เหมือนเมื่อก่อนเราต้องวิ่งหาคนสมัคร โดยเฉพาะในหลายเขตมีผู้สนใจเกิน 2-3 คน ซึ่งผู้อำนวยการพรรคจะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความนิยมสูงสุดอีกครั้ง อย่างเช่นจังหวัดหนองคาย ที่มาเปิดตัวเขต 5 ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก
"พรรคภูมิใจไทยมั่นใจในนโยบายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นอกจากคนละครึ่งพลัส เรายังมีนโยบายไฟฟ้าชุมชนที่ประชาชนจะได้ลดค่าไฟ 80 สตางค์ต่อหน่วย เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับการตอบรับดีมาก ทุกโครงการของพรรคจะต้องทำให้ดีกว่าเดิม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่าแม้จะอยู่เป็นรัฐบาลเพียง 4 เดือน แต่พรรคจะสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกครั้ง อย่างน้อยก็ต้อง 4 ปีอีกรอบนึง และมั่นใจว่าทุกนโยบายที่ออกมาเราอาจจะเป็นรัฐบาลตลอดกาลก็ได้" นายทรงศักดิ์ กล่าว