ไวรัล! คลิปล้อเลียนพลโทหญิง มาลี โสเจียตา ร้องเพลงในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ (ชมคลิป)

คลิปสาวไทยล้อเลียนเป็น “พลโทหญิง มาลี โสเจียตา” โฆษกหลักกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถมร้องเพลงสร้างสีสันในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้ร่วมงาน ด้านชาวเน็ตชี้เหมือนมาก หากไม่ดูป้ายบนเวทีที่เป็นภาษาไทยคงคิดว่าใช่ ก่อนถูกแชร์ต่อกระหึ่มออนไลน์
วันนี้ (22 ก.ย.) เพจ "Army Military Force" ได้โพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศภายในงานเกษียณอายุราชการแห่งหนึ่ง โดยในคลิปมีการแสดงล้อเลียนบุคคลสำคัญของกัมพูชา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา รองเลขาธิการแห่งรัฐและโฆษกหลักของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา โดยผู้แสดงได้เลียนแบบท่าทางและสำเนียงการพูดอย่างขำขัน สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างมาก
ทั้งนี้ หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียและได้รับกระแสตอบรับดีจากชาวเน็ตจำนวนมาก หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นการนำเสนอที่น่ารักและคลายเครียด เพราะเหมือนตัวจริงมาก ถ้าไม่มองป้ายบนเวทีว่าคือภาษาไทยก็คงจะเข้าใจผิด
คลิกชมคลิปวิดีโอ