ชาวฉะเชิงเทรายื่นนายกฯ หยุดโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ หวั่นกระทบรุนแรงสิ่งแวดล้อม-ทำค่าไฟแพง

กลุ่ม "ฉะเชิงเทรารีพาวเวอร์" ยื่นร้องนายกฯ หยุด "โรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์” หวั่นผลกระทบรุนแรงด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ค่าไฟแพงเป็นภาระประชาชน
วันนี้ (11พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายว่า ตัวแทนชาวบ้านราว 20 คนจากเครือข่าย"ฉะเชิงเทรารีพาวเวอร์" เดินเท้าถึงทำเนียบรัฐบาล และได้ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) สั่งระงับการดำเนินโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบอนุญาต ของการอนุมัติอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ ที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่มีกำลังผลิตตามสัญญา 540 เมกะวัตต์ ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติอนุญาตให้โครงการดังกล่าว ประกอบกิจการพลังงาน ไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ทั้งที่ก่อนหน้านั้น ได้มีกำหนดลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากชุมชนในวันที่ 22 ตุลาคม 2568 โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมารับหนังสือฯ
ทาง"กลุ่มฉะเชิงเทรารีพาวเวอร์" เห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ จะผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนและพื้นที่ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจะทำให้ค่าไฟแพงเป็นภาระประชาชนทั้งประเทศโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยัง เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ไม่เป็นธรรมและไม่ยั่งยืน
จากนั้น"กลุ่มฉะเชิงเทรารีพาวเวอร์" เดินเท้าต่อไปที่กระทรวงพลังงาน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก่อนเดินทางมายังหอศิลป์ฯ กรุงเทพ เพื่อร่วมกิจกรรมสื่อสารสาธารณะในเวที “อนาคตพลังงานจากก๊าซฟอสซิลภายใต้การเดินทางสู่ Net Zero 2050 ของประเทศไทย”
สำหรับ "กลุ่มฉะเชิงเทรารีพาวเวอร์” คือกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยและตัดสินใจเดินเท้าแสดงเจตจำนง "หยุดโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ เพื่อเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย" โดยเดินทางจากจุดที่ตั้งโครงการ มุ่งหน้าเข้าสู่ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางกว่า 125 กิโลเมตร เป็นเวลาประมาณ 7 วัน