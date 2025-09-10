ไกด์ไทยร้อง “อนุทิน” แก้วิกฤตท่องเที่ยว ดัน “คนละครึ่ง” หาแหล่งทุนให้ธุรกิจท้องถิ่น จัดการไกด์ต่างชาติแย่งงาน

กลุ่มไกด์ไทยร้องนายกฯ อนุทิน ช่วยแก้ไขวิกฤตท่องเที่ยวไทย ดันคนละครึ่ง-แหล่งเงินทุนหนุนธุรกิจท้องถิ่น เร่งใช้กฎหมายจัดการไกด์ต่างชาติเถื่อนแย่งอาชีพคนไทย สร้างความเท่าเทียมให้ผู้ประกอบการ บอกเสรีกัญชาทำภาพลักษณ์ไทยเสียหาย
เมื่อเวลา 11.20 น. ของวันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายไพศาล ซื่อธานุวงศ์ กรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ตัวแทนมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว ได้ยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้รับเรื่อง
นายไพศาล เรียกร้องให้ช่วยเหลือปัญหาเร่งด่วน 4 ประเด็น คือ 1. ปัจจุบันผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวไทยมีปัญหา อยากจะให้พิจารณาเรื่องการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ผู้ประกอบการชาวไทย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และหากมีนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ อยากขอให้การท่องเที่ยวได้เข้ามีส่วนร่วม อาทิ นโยบายคนละครึ่ง รวมที่พัก ร้านนวด ร้านอาหารขนาดเล็ก SMEs สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ทำให้ผู้ประกอบการดำรงต่อไปได้
2. ปัญหาเรื่องชาวต่างชาติแย่งอาชีพและทำลายธุรกิจของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อยากให้พรรคภูมิใจไทยช่วยพิจารณา กรณีที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำอาชีพแย่งคนไทย จนผันตัวไปเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแบบครบวงจร สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของคนไทยและแย่งงานคนไทย อยากให้พิจารณาใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น ส่วนการเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่เมืองไทย 60+30 ยาวนานเกินไป เอื้อให้กลุ่มคนที่มาทำงานในไทย จึงขอเสนอเหลือ 30 วัน เชื่อว่า คนต่างชาติจะทำผิดกฏหมายในประเทศได้ยาก ถ้าหากไม่มีคนไทยช่วยเหลือ อยากจะให้พรรคภูมิใจไทยสืบหาและดำเนินคดีผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกสะดวกให้กับทุนสีเทา รวมทั้งหยุดส่งเสริม OTA ต่างชาติ ทำให้คนไทยเสียเปรียบในการประกอบธุรกิจ อยากให้พิจารณาหามาตรการภาษีเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้ผู้ประกอบการไทย ได้แข่งขันในกติกาเดียวกัน ไม่ใช่ผู้ประกอบการไทยต้องมาแบกภาษี
3. ความไม่ชัดเจนของนโยบายกัญชาที่สร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยว เราต้องการความชัดเจน เพื่อสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมุมมองของนักท่องเที่ยวตลาดภาษาจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลย์ ขอให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
4. ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เผยแพร่ข่าวปลอมที่สร้างผลเสียให้กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศ อยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยสอดส่องว่ามีข่าวอะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ขอให้ดำเนินคดี ตนหวังว่า พรรคภูมิใจไทย นำโดย นายอนุทิน พิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความความสามารถ และความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยว มีภาพลักษณ์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มาดำรงตำแหน่งรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายไพศาล กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่าง เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา กรุงเทพฯ มีกลุ่มชาวต่างชาติผิดกฎหมายจำนวนมาก อยากจะขอให้หาหนทางให้คนไทยเข้าสู่อาชีพ นอกจากนี้ อยากจะถามว่าความคืบหน้า พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีความคืบหน้าอย่างไร
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ข้อเสนอเป็นประโยชน์ในหลายส่วน ตนจะนำส่งมอบให้กับนายกรัฐมนตรี ให้ท่านกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้ตอบสนองกับความต้องการ ส่วนประเด็นหนึ่งที่ตนสามารถตอบได้ คือ เรื่องกัญชา พรรคภูมิใจไทย ไม่เคยมีนโยบายที่จะสนับสนุนกัญชาเสรี เราบอกว่า กัญชาที่อยากให้ปลูกในประเทศ คือ เพื่อการแพทย์ และเพื่อเศรษฐกิจ ไม่เคยมีเพื่อสันทนาการในร่างกฏหมาย ในคราวที่แล้วที่พิจารณากฎหมายไม่ผ่าน การบังคับใช้กฎหมายยังคงย่อหย่อน ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด มีเนื้อหาไม่ต่างกันกับประกาศของสมัยนายอนุทิน แต่การปฏิบัติเข้มข้นขึ้น ยืนยันว่า สภา 4 เดือน กฎหมายกัญชาคงไม่ได้มีวาระ การควบคุมกัญชาในปัจจุบันเพื่อใช้สำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้ โดยผู้มีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น
สำหรับส่วนของกฎหมายที่เสนออย่าง พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ น่าจะเสนอไปหลายพรรคการเมือง ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลที่ผ่านมา เราไม่ได้ดูกระทรวงการท่องเที่ยวโดยตรง วันนี้ นายอนุทิน เป็นนายกฯ เราจะเร่งรัดติดตามและรายงานให้ทราบ