MEA ลดค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU โดยลดสูงสุดกว่า 50% จากเดิม

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ลดค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU โดยมีค่าบริการใหม่ ดังนี้
- เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า แรงต่ำ ขนาดต่ำกว่า 50(150) แอมแปร์ ปรับลดค่าบริการขอไฟฟ้าใหม่/เพิ่ม/ลดในอัตรา TOU และค่าบริการขอเปลี่ยนเป็นอัตรา TOU เหลือ 3,350 บาท (รวม VAT แล้ว)
- เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า แรงต่ำ ขนาดตั้งแต่ 50(150) ถึง 400 แอมแปร์ ปรับลดค่าบริการขอไฟฟ้าใหม่/เพิ่ม/ลดในอัตรา TOU และค่าบริการขอเปลี่ยนเป็นอัตรา TOU เหลือ 4,600 บาท (รวม VAT แล้ว)
- เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า แรงกลาง ขนาดตั้งแต่ 300 ถึง 15,000 kVA ปรับลดค่าบริการขอไฟฟ้าใหม่/เพิ่ม/ลดในอัตรา TOU เหลือ 5,680 - 14,180 บาท (รวม VAT แล้ว) และปรับลดค่าบริการขอเปลี่ยนเป็นอัตรา TOU เหลือ 4,600 บาท (รวม VAT แล้ว)
อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ประกาศ กกพ.) เรื่อง กำหนดช่วงเวลาของอัตรา ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mea.or.th/profile/110/268
ทั้งนี้ MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง MEA e-Service แค่คลิกก็ครบ จบทุกเรื่องไฟฟ้า บริการออนไลน์ ที่ให้บริการด้านไฟฟ้าต่างๆครบทุกบริการ ตั้งแต่การขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้า ไปจนถึง บริการรับชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ https://meaeservice.mea.or.th/