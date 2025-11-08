รองโฆษกรัฐบาลลุยท่าพระจันทร์–ท่ามหาราช ชวนร้านค้าสมัคร “คนละครึ่งพลัส” ชูจุดเด่นสมัครง่าย ใช้สิทธิได้ทันที

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ท่าพระจันทร์–ท่ามหาราช ชวนร้านค้ารายย่อยสมัคร “คนละครึ่งพลัส” ชูจุดเด่นสมัครง่าย ใช้สิทธิได้ทันที
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายชิดชนก กฐินสมิต ผู้บริหารกลุ่ม ธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทยและพนักงาเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ รวมพลังลงพื้นที่บริเวณท่าพระจันทร์–ท่ามหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร้านค้ารายย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” โดยมีเป้าหมายช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงสิทธิจากภาครัฐได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสทางรายได้ และขยายจำนวนร้านค้าที่รับสิทธิให้ครอบคลุมในพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา
ระหว่างการลงพื้นที่ รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า จุดเด่นสำคัญของโครงการครั้งนี้ คือ สมัครง่าย ใช้สิทธิได้ทันที ไม่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ onsite ช่วยดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนสมัครจนถึงเปิดใช้งานแอปถุงเงิน หลังอนุมัติสามารถรับชำระสิทธิได้ทันที ช่วยลดภาระร้านค้าที่ไม่ถนัดด้านเทคโนโลยี
ในช่วง Walk & Talk ได้เชิญชวนร้านค้าที่อยู่นอกระบบให้สมัครเข้าร่วมโครงการ นางสาวลลิดา ได้กล่าวกับผู้ประกอบการว่า “โครงการคนละครึ่งพลัส ครั้งนี้ คือโอกาสของคนตัวเล็ก ให้ร้านเล็กมีลูกค้าเพิ่มขึ้น และประชาชนก็ได้ลดค่าครองชีพในทุกมื้อที่ใช้สิทธิ”
สำหรับพื้นที่ท่าพระจันทร์–ท่ามหาราช รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ย่านนี้เป็นพื้นที่ที่ตนผูกพันเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็น ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยเป็นลูกค้าร้านค้าในพื้นที่นี้ระหว่างเป็นนักศึกษา จึงอยากให้โครงการนี้เข้าถึงร้านค้าเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่นของเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง
กิจกรรมในวันนี้ยังมีการสอบถาม (Mini Interview) กับร้านค้าที่เข้าร่วมแล้ว เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ของโครงการ พบว่ายอดลูกค้าเพิ่มขึ้นทันทีหลังเปิดรับสิทธิคนละครึ่ง โดยเฉพาะร้านอาหาร เครื่องดื่ม และผู้ให้บริการรายย่อย
อย่างไรก็ตาม ร้านค้ารายย่อยยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึง 19 ธันวาคม 2568