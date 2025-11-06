“นักวิชาการ” ตื่นเต้น ตลาดชลบุรีพูดแต่ “คนละครึ่งพลัส” ชี้นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลอนุทิน ง่ายแต่ได้ผล ฟื้นลมหายใจรากหญ้า

วันนี้(6 พ.ย.)รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นต่อโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งกำลังเป็นกระแสฟีเวอร์ ว่า บรรยากาศตลาดสดหลายแห่งในจังหวัดชลบุรีกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” จนกลายเป็นกระแสพูดถึงในชีวิตประจำวัน ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย ต่างยืนยันตรงกันว่าโครงการนี้ช่วยให้เงินสะพัดทั่วตลาดอย่างเห็นได้ชัด
ตนรู้สึกประทับใจและแปลกใจกับความตื่นตัวของประชาชนต่อโครงการนี้ “ผมเดินตลาดที่ชลบุรี เห็นได้ชัดว่าชาวบ้านพูดถึงแต่คนละครึ่งพลัส ร้านไหนรับสิทธิ์คนแน่นร้านทันที เรียกได้ว่า ‘คนละครึ่งพลัส’ กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไปแล้ว เราไม่ได้เห็นความคึกคักแบบนี้มานานมาก”
นักวิชาการจา ม.บูรพามองว่า นโยบายของรัฐบาลอนุทินออกมาในลักษณะ “แพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” ที่ต้องการเห็นผลเร็วและทั่วถึง “รัฐบาลไม่ได้มีแค่คนละครึ่งพลัส แต่ยังมีเที่ยวดีมีคืน ทั้งเมืองหลัก เมืองรอง เพื่อให้คนไทยใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศ แล้วใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสไปพร้อมกัน นี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ 2-3 ต่อ ที่เกิดผลจริง”
รศ.ดร.โอฬาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การฟื้นลมหายใจเศรษฐกิจระดับรากหญ้ากำลังเกิดขึ้นจริงในช่วงนี้ เพราะ ชาวบ้านร้านตลาด คือหัวใจของการหมุนเวียนเม็ดเงินในประเทศ และเมื่อคนตัวเล็กเริ่มกลับมามีแรงใช้จ่าย เศรษฐกิจโดยรวมก็จะกระชุ่มกระชวยตามมา
“จากนี้ หากภาครัฐเสริมแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวสายมู หรือแนวศรัทธา จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจทางจิตใจและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน คนไทยมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว ถ้านำมาผสมกับนโยบายเศรษฐกิจ จะยิ่งสร้างพลังบวกและเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้อีกมาก” รศ.ดร.โอฬาร กล่าวทิ้งท้าย