โฆษกเพื่อไทยโวยน้ำท่วมแล้วกว่า 2 ล้านไร่ คนเดือดร้อน 5 แสน แต่รัฐบาลมัวยุ่งการเมือง-คิดแต่ยุบสภาหนีซักฟอก

เพื่อไทย ชี้ เขื่อนเต็มเกือบ 100% น้ำท่วมแล้วกว่า 2 ล้านไร่ กระทบ 5 แสนคน บ้านเรือนเกินครึ่งหมื่น นา 3.5 แสนไร่ พายุจ่อเข้าเสี่ยงวิกฤตรอบใหม่ แต่รัฐบาลมัวยุ่งการเมือง-คิดยุบสภาหนีซักฟอก ซัด “พนังบ้าน รมต.ยังแตก” จี้นายกฯ แจงช่วงมวลน้ำสะสมหายไปไหน เตรียมแถลงเปิดข้อมูลพรุ่งนี้ ย้ำ ต้องใช้ระบบเตือนภัยที่เพื่อไทยวางไว้
นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า เดือนลอยกระทงเป็นเดือนที่ระดับน้ำสูงที่สุดในปี ท่านนายกฯ ไปลอยกระทงไม่ได้สังเกตหรือว่าน้ำจะพ้นพนังรอบกรุงเทพฯ อยู่แล้ว ตอนนี้่น้ำในเขื่อนเต็มเกือบ 100% เกือบทุกเขื่อน น้ำท่วมพื้นที่ไปแล้ว 2 ล้านกว่าไร่ และเบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนกว่า 5,000 หลัง (โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล Gisda ซึ่งในพื้นที่จริงๆ น่าจะมีความเดือดร้อนมากกว่านี้อีก) ประชาชนมากกว่า ถึง 5 แสนคนเดือดร้อน พื้นที่นาข้าวกว่า 3.5 แสนไร่ และตอนนี้พายุคัลแมกีกำลังจะเข้าและมีความเสี่ยงสูงมากเพราะน้ำในเขื่อน ในแม่น้ำและในทุ่งเต็มหมดแล้ว ประชาชนก็คงจะต้องเดือดร้อนหนักกันอีก
การบริหารจัดการอยู่ตรงไหน ดูท่าทีของรัฐบาลที่ห่วงแต่เล่นการเมือง สร้างประเด็นเรื่องยุบสภา เพื่อเอาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกันไม่ให้มีตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
การแจ้งเตือนและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลก็มีอยู่น้อยนิด พนังโผงเผงที่บ้านเกิดของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำยังพัง น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นวงกว้าง หวังว่าระบบ cell boardcast ที่ได้วางโครงสร้างไว้ในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยยังใช้การได้อยู่
วันพรุ่งนี้ (8 พ.ย.) พรรคเพื่อไทยจะแถลงให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเห็นถึงสถานการณ์น้ำท่วม ความเดือดร้อนและเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างที่ฝนตก มวลน้ำเริ่มสะสมมาก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีมัวไปทำอะไรอยู่ จนน้ำจะทะลักเขื่อน จนกระทั่งพายุจะเข้า ก็ยังดูไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจใดๆ เลยครับ