“ปกรณ์วุฒิ” ย้ำ ปชน.ไม่เห็นด้วยศาล รธน.ตัดสินเรื่องนามธรรม นายกฯ ลาออกหรือยุบสภาดีกว่า เสียงปริ่มน้ำเหนื่อยแน่

“ปกรณ์วุฒิ” ย้ำจุดยืน ปชน.ไม่เห็นด้วยศาล รธน.ตัดสินเรื่องนามธรรม จี้ นายกฯ ลาออก-ยุบสภา มั่นใจรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเหนื่อยแน่
วันนี้ (19 ส.ค.) นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน แสดงความเห็นยืนยันพรรคไม่เห็นด้วยที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินประเด็นเชิงนามธรรมอย่าง “จริยธรรม-ความสุจริต” ชี้ เป็นหน้าที่นายกฯ ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง เห็นชอบทางออกคือการลาออก-ยุบสภา เพื่อให้ประชาชนตัดสิน ระบุรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจะลำบากหนัก ผลักดันกฎหมายผ่านสภาแทบไม่ได้
นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเตรียมไต่สวนวันที่ 21 สิงหาคม และนัดวินิจฉัยวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ว่า เข้าใจว่า นายกรัฐมนตรีน่าจะไปศาลด้วยตนเอง โดยพรรค ปชน. ยืนยันหลักการเดิมว่า “ไม่เห็นด้วย” ที่องค์กรอิสระมาตัดสินเรื่องนามธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตหรือจริยธรรม เพราะเป็นเรื่องที่แต่ละคนตีความต่างกัน
นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า พรรคเรียกร้องตั้งแต่ต้นเมื่อมีคลิปเสียงแพร่ว่า สิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือการแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง นายกรัฐมนตรีควรลาออกและยุบสภา เพื่อให้ประชาชนตัดสินใหม่ผ่านการเลือกตั้ง เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้กระทบความเชื่อมั่นของสังคม และทำลายระบบการเมืองรวมถึงระบอบรัฐสภา
นายปกรณ์วุฒิ ย้ำว่า เมื่อผู้นำรัฐบาลไม่ลาออกและไม่ยุบสภา กลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญถืออำนาจกว้างเกินไปในการวินิจฉัยความสุจริต ซึ่งชะตากรรมของผู้นำประเทศต้องมาอยู่ในมือของตุลาการ 9 คน ทั้งที่เป็นเรื่องนามธรรมที่อาจไม่ควรถูกตัดสินโดยองค์กรอิสระ
ต่อข้อถามว่า หากไม่เป็นไปตามที่เรียกร้อง จะต้องพึ่งศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงการเมืองหรือไม่ นายปกรณ์วุฒิ มองว่า มีเพียงสองฉากทัศน์ คือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกฯ ต่อ หรือไม่เป็นต่อ หากยังดำรงตำแหน่ง ก็ต้องชี้แจงต่อสังคมถึงความรับผิดชอบต่อกรณีคลิปเสียง แต่หากไม่ได้เป็นต่อ ไม่ว่าจะลาออกหรือศาลวินิจฉัย ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกฯ ใหม่
เมื่อถูกถามว่า รัฐบาลกำลังปูทางสู่การเลือกตั้งหรือไม่ นายปกรณ์วุฒิ ชี้ว่า หากพร้อมจริง นายกฯ คงยุบสภาแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น การโยกย้ายผู้ว่าฯ และขอกระทรวงมหาดไทยคืน สะท้อนการเมืองแบบเดิมที่ต้องการคุมอำนาจท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง
สำหรับอนาคตรัฐบาล นายปกรณ์วุฒิ ประเมินว่า อยู่ยากแน่นอน เนื่องจากเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ เห็นชัดจากการพิจารณางบปี 2569 ที่ผ่านมา ต้องตรึงเสียงอย่างเหน็ดเหนื่อย และแทบจะไม่สามารถผลักดันกฎหมายของ ครม. ผ่านสภาได้เลย เพราะต้องลุ้นทุกครั้งว่าจะมีเสียงเพียงพอหรือไม่
“ต่อไปนี้ รัฐบาลจะเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ การทำงานกลายเป็นการลากยาว ไม่มีศักยภาพผลักดันกฎหมายสำคัญเข้าสภาได้” นายปกรณ์วุฒิ กล่าว