"วิสุทธิ์" โวไม่เปลี่ยนนายกฯคนอื่นสมัยนี้หมดโอกาส เกิดอะไรขึ้นก็ยังเป็นของพท. ไม่เปลี่ยนขั้ว-ปิดประตูภท.

ปธ.วิปรัฐบาล เชื่อ ไม่เปลี่ยนตัวนายกฯ ลั่น คนอื่นรอไปก่อน สมัยนี้คุณไม่มีโอกาสแล้ว หวัง 'แพทองธาร' ได้รับความยุติธรรม แต่หากเกิดอะไรขึ้น 'นายกฯ' ก็ยังเป็นของ 'พท.' ย้ำ ไม่เปลี่ยนขั้ว-ไร้ภท. ร่วมรัฐบาล
วันนี้ (18ส.ค.) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวปฏิเสธว่า ไม่มี สส.ของพรรคเพื่อไทยคนใดกังวลต่อกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซน ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้
นายวิสุทธิ์ ยืนยันว่า ไม่มีใครหวั่นไหว ทุกคนกำลังใจดีหมด และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่นายกฯ พูดเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง และสิ่งที่นายกฯ พูดคือการประวิงเวลา เพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในกัมพูชาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ จึงเชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรมแน่นอน และคิดไปล่วงหน้าแล้วว่า หลังการปราบปรามยาเสพติดแล้ว จะดำเนินการนโยบายอะไรต่อ พร้อมย้ำอีกว่า ไม่จำเป็นต้องมีแผนสำรอง เพราะเชื่อมั่นในเจตนาดีของนายกฯ
"แต่หากเกิดอะไรขึ้น นายกรัฐมนตรี ก็ยังเป็นของพรรคเพื่อไทยอยู่ดี นายชัยเกษมก็ยังอยู่ ไม่ต้องไปกังวล คนอื่นรอก่อน รอไปสมัยหน้า สมัยนี้คุณไม่มีโอกาสแล้ว และไม่กลัวว่า จะมีการเปลี่ยนขั้ว เปลี่ยนทำไม ทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันได้ แม้เสียงจะปริ่มน้ำ ไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว ถ้าเกิดปัญหา ก็ยังมีคนของพรรคเพื่อไทย ตามหลักเกณฑ์ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน คนอื่นรอก่อนสมัยหน้า ว่ากันใหม่ ทำดีแล้วประชาชนจะเลือกกลับมา"นายวิสุทธิ์ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่าไม่มีโอกาสเปลี่ยนนายกฯ เป็นคนใหม่ ที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเลยใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวยืนยันว่า ไม่มี วันนี้พรุ่งนี้ก็ยังยืนยัน แต่ที่เรากังวลมากที่สุด คือจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจดี ประชาชนกินอิ่มนอนหลับ ไม่ได้กังวลเรื่องนายกฯ เลย
ส่วนหากมีการเปลี่ยนนายกฯ จะดึงพรรคภูมิใจไทยกลับมาหรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า เรื่องนี้คงยาก เพราะวันนี้เราก็ไม่ได้คิดว่า จะมีการเปลี่ยนตัวนายกฯ ในพรรคก็คุยกันว่า เราเชื่อมั่นในตัวนายกฯ และเชื่อมั่นว่า จะได้รับความยุติธรรม
เมื่อถามว่า เชื่อมั่นในเจตนา แต่กังวลเรื่องข้อกฎหมายหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวยืนยันว่า ไม่กังวลการคุยของนายกฯ เป็นการคุยกันส่วนตัว เป็นการคุยนอกการเจรจา และเรื่องของชายแดนทั้งหมด ก็ทราบอยู่แล้วว่า นายกฯ มอบให้ทหารดูแล เรื่องความมั่นคงของชายแดนทั้งหมด หรือแม้แต่เรื่องกฎอัยการศึก จึงไม่มีความกังวลเรื่องข้อกฎหมายใดๆ
ส่วนประเด็นนี้ จะทำให้ความเชื่อมั่นของนายกฯ ลดลงไปใช่หรือไม่ เพราะเห็นได้ชัดเจนจากผลสำรวจ นายวิสุทธิ์ กล่าวยอมรับว่า ขณะนั้นมีโพลก็จริง แต่ในประเทศชาติได้เจรจาหยุดยิง ไม่ได้มีการเสียดินแดน เราไม่ได้อ่อนแอเหมือนที่คนอื่นพูด ความสามัคคีของคนในชาติ เป็นเรื่องสำำคั ญญซึ่งจะทำให้ประเทศเราได้รับความเชื่อมั่น สิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อว่า นานาชาติเชื่อมั่นในประเทศไทย เพราะเราไม่ได้รุกรานหรือรุกล้ำอธิปไตยใคร สถานการณ์วันนั้นกับวันนี้จึงเป็นคนละอย่างนจึ งไม่อยากให้ไปฟังคนที่ปลุกกระแส หรือคนที่ไม่ใช่สื่อจริงๆ ที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเสียหาย
ส่วนที่มีการวิเคราะห์กันว่าไม่ว่านายกฯ จะรอดหรือไม่รอด ก็อยู่ยากนั้น นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่ยากหรอก ให้ผ่านวันที่ 29 สิงหาคมนี้ไปก่อน ทำไมต้องยาก หากไม่ผิดจะไปกลัวอะไร อยากไปสร้างกระแสอะไรให้มันวุ่นวาย เพราะประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้ ด้วยความรัก ความสามัคคี