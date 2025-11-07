เพื่อไทยเปิดตัวเพิ่ม 31 ผู้สมัคร สส. คู่ชีวิต “จักรภพ” ลง กทม. “จุลพันธ์” โวจะกลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

เพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.รอบ 3 อีก 31 เขต ส่ง อดีตเลขาฯ ป.ป.ส.ชิงเก้าอี้ผู้แทนฯ เขตเดียวกับ “ธรรมนัส” คู่ชีวิต “จักรภพ เพ็ญแข” - ลูกชาย “การุณ โหสกุล” ลง กทม. ด้าน “จุลพันธ์” มั่นใจกลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
วันนี้ (7 พ.ย.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย พร้อมแกนนำพรรค เปิดตัวผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคเพื่อไทย เป็นครั้งที่ 3 โดยแกนนำได้สวมเสื้อแจ๊กเก็ตให้กับผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัคร ทั้งสิ้น 18 จังหวัด 31 เขตเลือกตั้ง
นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการต้อนรับผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้ง สส. ของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่า บุคคลที่ทางพรรคเพื่อไทย ได้มีการคัดเลือกมานั้น เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และมีคุณภาพ เราจึงได้มีการมาเปิดตัวในวันนี้ และเชื่อมั่นว่า ถ้าพวกเราทำงานกันหนัก บุคลากรที่เราเปิดตัวในวันนี้ ก็จะมีจำนวนพอสมควรที่จะได้รับการคัดเลือกจากจากประชาชน เทคะแนนเสียงมาเป็น สส. พรรคเพื่อไทย
ด้าน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเปิดตัว ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ของพรรคเพื่อไทยสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในต้นปีหน้า ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของพรรคเพื่อไทย ความพร้อมของพรรค ที่มีผู้เสนอตัวประสงค์จะลงสมัคร สส. และเป็นบุคลากรมากด้วยประสบการณ์ อยู่ในติดพื้นที่ เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชน วันนี้มีคนไหลเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรค และพร้อมลงสมัคร สส. จำนวนมาก ทางพรรคคัดสรรอย่างดีที่สุด ต้องเป็นบุคลากรที่มีอุดมการณ์ มีความคิดตรงกันกับพรรคเพื่อไทย และเป็นที่รู้จักทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน และต้องมีแนวโน้มว่าจะได้รับสมัครเป็น สส. และได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ สส.
วันนี้เราคัดสรรออกมาอีกหนึ่งรอบ ตนเองว่าวันนี้พรรคเพื่อไทย เป็นพรรคซึ่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งนำทุกการเมืองในระบบการเมืองไทยไปแล้ว เพราะเรามีการเปิดตัวไปแล้วทั้งสิ้น 3 รอบ รวมทั้งหมดจำนวน 265 เขตเลือกตั้ง นี่คือ ความพร้อมของพวกเรา ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ และเตรียมตัวเป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยมีกำลังใจ
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า วันนี้เราพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อนำนโยบายที่ดี นำทางออกแสงสว่างให้กับประชาชน ในระยะเวลาที่เหลือเพียงแค่ 3-4 เดือนข้างหน้า ก่อนที่จะการเลือกตั้งใหญ่ ก็ขอให้ลงพื้นที่หาพี่น้องประชาชน สวัสดีทักทาย นำนโยบายไปมอบให้ เชื่อว่าจะได้รับการตอบแทน และต้อนรับที่ดีจากพี่น้องประชาชน ชัยชนะจะเป็นของท่าน เมื่อชัยชนะเป็นของท่านใดนั้น พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครเต็มทุกพื้นที่ และเราคาดหวังว่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งต่อไป เมื่อประสบความสำเร็จ และเราจะเดินหน้านโยบายส่งมอบให้กับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต่อไป ขอให้ให้กำลังใจพวกเราทุกคน และขอให้เดินร่วมกันอย่าละทิ้งอุดมการณ์ ขอให้เดิน และสู้ไปด้วยกัน
ทั้งนี้ ผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทยในวันนี้ 31 คน ประกอบด้วย
1. น.ส.ปนันรัตน์ วิริยะกุลศานต์ จังหวัดเชียงใหม่
2. นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ จังหวัดเชียงใหม่
3. นายวิชัย ไชยมงคล จังหวัดพะเยา อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งจะลงสมัคร พะเยา เขต 1 ซึ่งเป็นเขตเดียวกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ จังหวัดอุดรธานี
5. นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6. นายชนะวุธ อุทโท จังหวัดกาฬสินธุ์
7. นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย จังหวัดขอนแก่น
8. นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ จังหวัดยโสธร
9. นายสนั่น พัชรเตชโสภณ จังหวัดชัยภูมิ
10. นายวัชรากร เลิศด้วยลาภ จังหวัดนครราชสีมา บุตรชาย สส. ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
11. นายวัชรพล เชื้อคง จังหวัดอุบลราชธานี บุตรชาย นายสมคิด เชื้อคง
12. นายอิสระพงศ์ อุประ จังหวัดสกลนคร
13. น.ส. ณัฐณิชา บูรณศิริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. น.ส. ธนพร โสมทองแดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. นายพหล วรปัญญา จังหวัดลพบุรี
16. นายนัฐยุทธ ภู่สุวรรณ จังหวัดสิงห์บุรี
17. นายณษกร เครือศิริ จังหวัดอ่างทอง
18. นายไก่ ห้องริ้ว จังหวัดราชบุรี
19. นายรัฐตะ ดิศโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี
20. นายษรกฤต ผลลูกอินทร์ (คุณ) จังหวัดชลบุรี
21. นายรัฐกิจ เองตระกูล จังหวัดชลบุรี
22. นายชาญยุทธ เองตระกูล จังหวัดชลบุรี
23. นายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ จังหวัด กทม.
24. น.ส.บุณยกร ดำรงรัตน์ จังหวัด กทม.
25. นายสหัสวรรษ วีระมงคลกุล จังหวัด กทม.
26. นายพุฒิพงศ์ อินทรสุวรรณ จังหวัด กทม.
27. นายภูมิพัฒน์ โหสกุล จังหวัด กทม. บุตรชายของนายการุณ โหสกุล
28. น.ส.ชนิดาภา สงวนพวก จังหวัด กทม.
29. นายวิชญ์วิสิษ โชติกิจพิศาล จังหวัด กทม.
30. นายประเวช แสวงสุข จังหวัด กทม.
31. นายสุไพรพล ช่วยชู จังหวัด กทม. คู่สมรสของ นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี