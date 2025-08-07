ว่อนรายชื่อ ‘สส.ปชน.’อ้างไม่ได้ไปต่อลงเลือกตั้งรอบหน้า มีทั้ง‘สส.ปาร์ตี้ลิสตื-เขต’กว่า 70 ชื่อ

วันนี้( 7 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่รายชื่อ สส.พรรคประชาชน ที่อ้างว่าพรรคอาจไม่พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งรอบหน้าผ่านโซเชียล โดยในส่วนของ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย 1.นายคำพอง เทพาคำ 2. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล 3. น.ส.ศนิวาร บัวบาน 4. นายสุรวาท ทองบุ 5.นายองค์การ ชัยบุตร 6.นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี 7.นางชุติมา คชพันธ์ 8.นายณรงเดช อุฬารกุล
ในส่วน ส.ส.เขต ประกอบด้วย 1.นายกมนทรรศน์ กิติสุนทรกุล 2. นายกัณตภณ ดวงอัมพร3. นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ 4.น.ส.การณิก จันทดา 5. นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ 6.นายเกียรติคุณ ต้นยาง 7. นายจรยุทธ์ จตุรพรประสิทธิ์ 8.นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ 9. นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ 10.นายเฉลิมพงษ์ แสงดี 11.นายชยพล สท้อนดี 12.นายชริน วงค์พันธุ์เที่ยง 13.นายชวาล พลเมืองดี 14.นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง 15. นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ 16. นายฐากูร ยะแสง 17. นายณกร ชารีพันธ์ 18.นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ 19. นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ20.นายณัฐฑงษ์ สุมโนธรรม 21.นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ 22. นายทวิวงค์ โตทวิวงค์ 23. น.ส.ทิพา ปวีณาเสถียร 24.นายธัญธร ชนินวัฒนาธร 25. นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ 26. นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ 27. นายนพดล ทิพยชล 28. น.ส.นิตยา มีศรี 29. นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ 30.น.ส.ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ
31. นายปรีติ เจริญศิลป์ 32. น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ 33. นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตตานนท์ 34.นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์35. นายปิยชาติ รุจิพรวศิน 36.นายภัณกิล น่วมเจิม 37. น.ส.ภัสริน รามวงศ์ 38. ภูริวรรธก์ ใจสำราญ 39.นายยอดชาย พึ่งพร 40. น.ส.รภัสสรณ์ ปิยะโมสถ 41.นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ 42. น.ส.รัชนก สุขประเสริฐ43. นายวรท ศิริรักษ์ 44. น.ส.วรรณิดา นพสิทธิ์ 45. นายวรายุทธ ทองสุข 46. นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ 47.นายวิทวิสิทธ์ ปันสวนปลูก 48.นายวีรภัทร คันธา 49. นายวีรวุธ รักเที่ยง 50.นายวุฒินันท์ บุญชู
51.นายศักดินัย นุ่มหนู 52.นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย 53.นายศิริโรจน์ ธนิกกุล 54.นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ 55. นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ 56.นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ 57.นายสมดุลย์ อุตเจริญ 58.นายสรพัธ ศรีปราชฌ์ 59. สรวีย์ ศุภปณิตา 60. นายสาธิต ทวีผล 61.นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ 62. นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ 63.นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร 64. น.ส.อรพรรณ จันตาเรือง 65.นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย66. นายอิทธิพล ชลชราศิริ 67.นายเอกราช อุดมอำนวย 68.น.ส. แอนศิริ วลัยกนก
ทั้งนี้แหล่งข่าวจากพรรคประชาชน ระบุว่า จากรายชื่อที่ปรากฏมานั้น สส. หลายคนที่ไม่น่าจะอยู่ในข่ายเนื่องจากมีบทบาทในสภาอย่างมาก ยกตัวอย่าง เช่น นายชยพล สท้อนดี สส.กทม.พรรคประชาชน ที่ติดตามในเรื่องงบประมาณกองทัพ การจัดซื้ออาวุธ อย่างโดดเด่น แต่ก็มีบางคนที่ไม่มีบทบาทเท่าที่ควร ขณะที่ในส่วนของ สส.แบบบัญชีรายชื่อนั้น พรรคประชาชนมีนโยบายไม่ยึดติดตัวบุคคล และให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในสภา โดยเน้นความหลากหลายเพราะเราเป็นพรรคมวลชน ซึ่งมีหลักสำคัญคือต้องมีตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคม เช่น กลุ่มแรงงาน ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในส่วนของลำดับปาร์ตี้ลิสต์ก็อาจสลับสับเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าอยู่ในลำดับเดิมตลอดไป อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเป็นจริงตามรายชื่อดังกล่าวว่าพรรคจะไม่ส่งลงเลือกตั้ง โดยเชื่อว่าเป็นการสร้างกระแสจากฝ่ายตรงข้ามให้พรรคได้รับความนิยมน้อยลงมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้พรรคยังต้องหาคนมาทำงานทดแทน หากคดี 44 สส. ถูกพิจารณาวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
แหล่งข่าว ยังระบุต่อว่า ที่ผ่านมาพรรคประชาชนมีแนวนโยบายในการปรับการทำงานของพรรค โดยเลขาธิการพรรคจะดูแลตัวแทนของพรรคในระดับจังหวัด และสนับสนุนให้ทีมงานตัวแทนจังหวัดได้ทำงานควบคู่กับ สส.ในระดับพื้นที่ เพราะมองว่าเป็นการปรับโครงสร้างที่จะทำให้พรรคเข้มแข็งได้ แต่ที่ผ่านมาก็มีข้อท้วงติงจาก สส.ในที่ประชุมพรรคมาตลอดว่าการทำงานของตัวแทนจังหวัดที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน จะเป็นการทำงานย้อนแย้งกับการปฏิบัติที่ ของ สส.ที่ทำงานอยู่ และมีมุมมองแตกต่างกันในการทำงาน ซึ่งเป็นผลลบในการทำงานร่วมกันมากกว่า แต่ในส่วนของพรรคยังมีความเชื่อว่าโครงสร้างนี้ ออกแบบเพื่อกระตุ้นให้ สส. ทำงานอยู่กับประชาชนในเขตพื้นที่และทำงานในสภา ตามบทบาทอย่างเต็มที่ ซึ่งสุดท้ายถ้าหาก สส. ไม่มีข้อบกพร่อง หรือฝ่าฝืนระเบียบและมติของพรรคก็ไม่มีปัญหาว่าพรรคจะไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า