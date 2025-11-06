มท.ต่อยอดเชื่อม Super app คนพิการ “NiNA1479” ร่วม ThaiD รับข้อร้องเรียน "คนพิการ/ครอบครัว" ในภาวะฉุกเฉิน

มหาดไทย ต่อยอดเชื่อม Super app คนพิการ “NiNA1479” ร่วม ThaiD เพิ่มเติม เน้นประสานส่งต่อข้อร้องเรียน "คนพิการ/ครอบครัว" ในภาวะฉุกเฉิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการขายสินค้า หรือบริการของคนพิการ เข้าระบบ ThaiD คาดอนาคตกพัฒนาจัดทำบัตรประชาชน ให้กลุ่มเปราะบาง ทั้งติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเดินทางได้ พัฒนาระบบปรับปรุงการเข้าถึง อาคารภาครัฐ/เอกชน
วันนี้ (6 พ.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายชูชีพ พงษ์ไชย รองปลัดกระทรวงฯ ด้านบริหาร ได้ร่วมหารือกับ ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ในโอกาสเข้าชี้แจงแนวทางการพัฒนา Super app คนพิการ “NiNA1479” ร่วมกับ ระบบดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน (ThaiD) ของมหาดไทย
เพื่อเชื่อมต่อบริการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย การประสานส่งต่อกรณีคนพิการและครอบครัว มีข้อร้องเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
"การช่วยเหลือคนพิการในภาวะฉุกเฉิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของคนพิการร่วมกับ แพลตฟอร์ม Click ชุมชน การส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึง Super app และสายด่วน1479"
การพัฒนาดังกล่าว มหาดไทย ตั้งเป้าจะให้ความร่วมมือต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ ในทุกมิติเพื่อให้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถเข้าถึงผู้พิการได้จริงตรงตามศักยภาพของผู้พิการทุกกลุ่ม
ที่จะใช้งานรวมถึงเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ทางมหาดไทยกำกับดูแล ขับเคลื่อนยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการรัฐอย่างเท่าเทียม"
ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้มีการเชื่อมระบบยืนยันตัวตนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiD ของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกผู้พิการมาก่อนหน้านี้แล้ว
โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ในอนาคต มุ่งหวังไปที่การให้บริการ เช่น 1. การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเดินทางได้
2. การส่งเสริมให้อาคารภาครัฐและเอกชนปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2564
3. การบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน (ThaiD) เป็นต้น
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ ในทุกมิติเพื่อให้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถเข้าถึงผู้พิการได้จริงตรงตามศักยภาพของผู้พิการทุกกลุ่มที่จะใช้งานรวมถึงเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ทางมหาดไทยกำกับดูแล
สำหรับแอปพลิเคชั่น ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนด้านการเชื่อมใช้ระบบยืนยันตัวตน ThaID ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2025.