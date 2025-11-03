ศาลฎีกายกคำร้อง13 สว.สำรอง ขอให้สั่ง 136 สว.เอี่ยวคดีฮั้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ เหตุไม่ใช่การยื่นร้องตามกฎหมายเลือกตั้ง

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกคำร้อง13 สว.สำรอง ขอให้ศาลสั่ง 136 สว. ถูกกล่าวหาคดีฮั้ว สว. หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เหตุไม่ใช่การยื่นคำร้องตามกฏหมาย ซึ่งจะต้องยื่นร้องระหว่างการเลือกในแต่ละระดับ
วันนี้ (3 พ.ย.68) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำสั่งยกคำร้อง กรณีกลุ่ม สว.สำรอง นำโดย นายสุรชัย พรจินดาโชติ และคณะ ขอให้ศาลสั่งให้ 136 สว. หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว โดยผู้พิพากษาได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ตามที่ผู้ร้องอ้างว่า สว.136 คน ที่ กกต. ประกาศผลเลือก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ได้กระทำเพื่อให้ได้รับเลือกเป็น สว. โดยวิธีการที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 113 มีพฤติการณ์ส่อไปในทางฝักใฝ่พรรคการเมือง ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นกลางทางการเมือง เช่นการลงมติในเรื่องต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกันกับความเห็นของพรรคการเมืองบางพรรค
การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่อไปในทางไม่สุจริต เมื่อกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26 ได้ทำการสืบสวนและไต่สวนและมีมติเสนอ กกต. พิจารณา กับกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือแจ้งผลความคืบหน้าในการสืบสวนต่อประธาน กกต. แต่ กกต. ไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด ปี 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2566 ข้อ 92 การกระทำของ กกต. เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก สว. ปี 2561
โดยผู้ร้องขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 44 ของกฎหมายดังกล่าวและขอศาลฎีกามีคำสั่งให้ สว. ตามคำร้องจำนวน 136 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว และสั่งให้ กกต. ส่งเรื่องหรือความเห็นที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสืบสวนฯ ชุดที่ 26 เสนอต่อ กกต. มายังศาลฎีกา ศาลเห็นว่าแม้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิ์สมัครรับเลือก การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก และการเพิกถอนสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือก สว. ตามที่กฎหมายหมายกำหนด
แต่การที่ผู้ร้องทั้ง 12 คนอ้างว่าใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ซึ่งเป็นบทบัญญัติในหมวด 3 การยื่นคำร้องตามบทบัญญัติของมาตราดังกล่าว จะต้องเป็นการยื่นคำร้องที่เกี่ยวกับขั้นตอนระหว่างการดำเนินการเลือก สว. ในแต่ละระดับ คือระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า กกต. ประกาศผลการเลือกเลือก สว. ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดังนั้นการยื่นคำร้องของผู้ร้องจึงเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลการเลือก สว. แล้ว ดังนั้นผู้ร้องย่อมไม่อาจยื่นคำร้องได้โดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตราดังกล่าวได้