เบื้องหลังชุดสวยรักษ์โลก “ลิซ่า” ที่แท้เป็นแบรนด์ของภรรยาพระเอกดัง “ฌอห์ณ จินดาโชติ”

ทั้งชุดส่งคน และคนส่งชุด ทำปังไปด้วยกัน สำหรับแบรนด์ไทยที่สวมใส่เพื่อเข้าร่วมอาฟเตอร์ปาร์ตี้ Monaco F1 Grand Prix 2024 ซึ่งเป็นแบรนด์โดยนำวัสดุจากขยะพลาสติกมารังสรรค์เป็นเสื้อผ้าสุดปัง แต่ยังรักษ์โลก โดยชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาจากฝาขวดพลาสติกและกล่องข้าวพลาสติกสีใสที่เป็นขยะรีไซเคิลกว่า 1,800 ชิ้นงานนี้ เจ้าของแบรนด์ แท้จริงแล้วคือภรรยาพระเอกชื่อดังอย่างโดยเพชร ได้โพสต์อินสตาแกรม ระบุว่า“I have no words for this moment. Thank you for this opportunity to see this custom-made piece specially for you! It’s an absolute honor for us @pipatchara We are truly appreciated and I believe all my team can feel this love and support. Today is like a dream for us 💭🤍 (“ฉันไม่มีคำพูดใด ๆ ในขณะนี้ ขอขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ที่ได้เห็นผลงานสั่งทำพิเศษนี้สำหรับคุณโดยเฉพาะ! ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา @pipatchara เราซาบซึ้งใจจริงๆ และฉันเชื่อว่าทีมงานทุกคนจะรู้สึกถึงความรักและการสนับสนุนนี้ วันนี้ก็เหมือนความฝันสำหรับเรา 💭 )รวมทั้ง ได้เล่าที่มาที่ไปของชุดนี้ “CUSTOM-MADE specially for @lalalalisa_m after party dressMade out of ♻️ 80% used water bottles lids | 20% used clear food containers from local household. We’ve used more than 1,800 (pieces of trash🗑️ ) mainly from water bottles lids.ชุดนี้ทำมาจากขยะพลาสติกรีไซเคิลที่นำฝาน้ำที่ใช้แล้วผสมกับกล่องข้าวสีใส โดย 80% ทำจากฝาน้ำสีทอง และ 20% ทำจากกล่องภาชนะใส่อาหาร ทั้งหมดเป็นสีธรรมชาติ ทางทีมพิถีพิถันในการไล่ระดับสีของชุดตั้งแต่อ่อนไปเข้ม เพื่อให้ชุดกระทบแสงในงาน After Party เเละ เราใช้ขยะมากกว่า 1,800 ชิ้น โดยส่วนใหญ่มาจากฝาขวดน้ำ และกล่องข้าวใสขอบคุณทีม @pipatchara ทุกๆ คนที่ช่วยทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นทันเวลา ขอบคุณสำหรับความตั้งใจ และความมุ่งมั่น เราจะมาถึงวันนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าเราไม่มาด้วยกันและที่สำคัญสุดๆ ขอบคุณพี่แนน @nanist ที่ทำให้ 7 วันที่ผ่านมามีความหมายมากๆ สำหรับพวกเรา 🫶🏻🙏🏼”ขณะที่ฌอห์ณ ก็ได้โพสต์อย่างภาคภูมิใจในตัวภรรยา ระบุว่า *จาก.คนข้างหลังที่มองเห็น 🌸จังหวะชีวิตมันเหมือนการเต้นรำเสมอมานะเพชร บางครั้งต้องเต้นสุดแรงตามจังหวะเพลง บางครั้งมันนุ่มนวล เกินกว่าจะเร่ง บางครั้งมันแค่ยืนมอง แล้วให้สิ่งรอบตัวไหลผ่านเราไป สังเกตจังหวะเพลงของชีวิตเราให้ดีเสมอ เหมือนที่เพชรทำอยู่ ซึ่งเพชรทำได้ดีมากๆ แล้วเราจะสนุกไปกับมันทุกช่วงจังหวะของชีวิตนะพี่ภูมิใจในตัวเพชรมากๆ เก่งมากๆ มันคือจังหวะที่ถูกต้องมากๆ เจตนาของเพชรมันดีและมันก็ผลิบานตามที่เพชรตั้งใจไว้ ขอให้เติบโต แบ่งปัน และเบ่งบาน แบบนี้ตลอดไป ด้วยรักและผูกพัน จาก.จินดาโชติ ปล.ขอขอบคุณทีมงาน pipatchara ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ และดูแล คุณเพชร คนนี้เป็นอย่างดีเสมอมานะ”