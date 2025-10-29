"อนุทิน" เผยเจรจาภาษีสหรัฐฯ สัญญาณบวก หลังพบ "ทรัมป์" ครั้งที่ 2 รับปากช่วยหนุนไทยได้เงื่อนไขดีขึ้น

นายกฯ เผยการเจรจาภาษีศุลากรสหรัฐฯ มีสัญญาณดี หลังพบ ปธน.ทรัมป์ ครั้งที่ 2 รับปากจะแจ้งผู้รับผิดชอบให้ กำลังรอร่างข้อตกลงเวอร์ชั่นสุดท้าย ส่วนสถานการณ์ชายแดน กัมพูชาเริ่มทำตามข้อตกลง
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 22.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่น ณ เมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ณ ชั้น 1 โรงแรม Commodore Hotel เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน หลังการเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ แก่ผู้นำเอเปคเป็นกรณีพิเศษ และได้มีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า มีสัญญาณดีในหลายเรื่อง ทั้งการคลี่คลายความขัดแย้งชายแดนไทย -กัมพูชา หลังการลงนามถ้อยแถลงร่วมฯ ฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการเริ่มปฏิบัติการตามข้อตกลง ซึ่งฝ่ายไทยก็ได้เตรียมการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามถ้อยแถลง โดยทั้งสองต่างมีเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จให้เร็วที่สุด
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการภาษีสหรัฐฯ ว่า เรายังมีการเจรจาภาษีการค้ากันอยู่ กำลังรอร่างข้อตกลงล่าสุด (เวอร์ชั่นสุดท้าย) ที่จะลงนาม ซึ่งตนเองได้ขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับเงื่อนไขที่ดีมากกว่านี้ ท่านก็รับปากจะไปแจ้งให้กับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบ ให้มีการพูดคุยกัน เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี จากการที่ได้มีการพูดคุยกับ ประธานาธิบดีทรัมป์ถึง 2 ครั้งคือ ที่มาเลเซียครั้งหนึ่งและที่เกาหลีนี้ ก็ได้ย้ำกับท่านประธานาธิบดีอีกครั้ง ซึ่งท่านประธานาธิบดีได้รับปาก แสดงถึงทิศทางที่ดีสำหรับไทย
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการร่วมประชุมเวทีระหว่างประเทศว่า สำหรับประเทศไทยเป็นสัญญาณที่ดีมากขึ้น จากการที่ได้ไปประชุมอาเซียน และต่อด้วยการประชุมเอเปค เชื่อว่า ไทยได้รับความสนใจจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำแทบทุกภาคีสมาชิก อาทิ นายกรัฐมนตรีแคนาดา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ด้วย