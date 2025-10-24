สนามเลือกตั้ง สก.คึกคัก ! กลุ่มแบงค็อกเฟิร์ส “BANGKOK FIRST” จัดทัพสู้ศึกใหญ่ จ่อ เปิดตัวผู้สมัคร สก. ทุกเขต 27 ตุลาคมนี้

วันนี้(24 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มแบงค็อกเฟิร์ส “BANGKOK FIRST” ซึ่งมีทั้งบุคคลทางการเมืองทึ่สถานะปัจจุบันเป็นสมาชิกสภากรุงเทพฯ (สก.)ในนามอิสระ และสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ บางพรรค ได้รวมตัวกันภายใต้สโลแกน “กรุงเทพฯ ต้องมาก่อน” มีกำหนดแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพฯ (สก.)ในนามกลุ่มแบงค็อกเฟิร์ส แต่ละเขต พร้อมแนะนำตัวหัวหน้ากลุ่มแบงค็อกเฟิร์ส ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 นี้ ณ ห้องบุหงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิป กรุงเทพฯ เวลา 11.00 น.
ทั้งนี้ สก.ในปัจจุบัน ที่ลงพื้นที่พบปะช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเปราะบางในชุมชนอย่างต่อเนื่องในนามแบงค็อกเฟิร์ส “BANGKOK FIRST” ได้แก่ สก.ต่าย “สุชัย พงษ์่เพียรชอบ“ สก.เขตคลองเตย ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของชาวคลองเตย เพราะ สกฺ.ต่าย และทีมงาน รวมทั้งจิตอาสากระต่ายคลองเตย ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนยามที่เดือดร้อนเจ็บป่วย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็น สร้างสาธารณูปโภค ทั้ง ถนน น้ำ ไฟฟ้า เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนมอบทุนการศึกษา เยาวชนที่ยากไร้ เสร้างโอกาสใหม่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น
สำหรับ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ชุดปัจจุบันยังคงมีวาระทำงานอีกเพียงไม่กี่เดือน โดยคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้ง สก.ในเดือนมิถุนายน ปี 2569 นี้