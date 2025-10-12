ตะวันออกกลางมาแรง! ชาวจีนแห่เที่ยวช่วงหยุดยาวโกลเด้นวีกปี 68 พุ่งขึ้น 441%

สำนักข่าวซีเอ็นบีซี รายงานว่า ภูมิภาค ตะวันออกกลาง ได้ขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว โดยในช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีกของจีนปี 2568 ระหว่าง 1–8 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการจองท่องเที่ยวไปกรุงโดฮาแห่งกาตาร์ เพิ่มขึ้นถึง 441 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ ตะวันออกกลาง กำลังเป็นที่นิยมด้านการท่องเที่ยวของชาวจีน กระแสเดินทางช่วงโกลเด้นวีคพุ่งทะยาน ทั้งโดฮา อาบูดาบี และดูไบ ด้วยแรงหนุนวีซ่าที่ผ่อนคลาย เส้นทางบินตรงเพิ่มขึ้น และเสน่ห์ของวัฒนธรรมหลากหลาย ตั้งแต่ซาฟารีทะเลทรายสุดหรูไปจนถึงอาหารอิหร่าน–เลบานอน
ทั้งนี้ ตะวันออกกลาง กำลังเป็นที่นิยมด้านการท่องเที่ยวของชาวจีน กระแสเดินทางช่วงโกลเด้นวีคพุ่งทะยาน ทั้งโดฮา อาบูดาบี และดูไบ ด้วยแรงหนุนวีซ่าที่ผ่อนคลาย เส้นทางบินตรงเพิ่มขึ้น และเสน่ห์ของวัฒนธรรมหลากหลาย ตั้งแต่ซาฟารีทะเลทรายสุดหรูไปจนถึงอาหารอิหร่าน–เลบานอน