พท.ท้วงรบ.ไม่สานต่อรถไฟฟ้า 20 บ.ลอยตัวแพง 3 เท่าละเลยค่าครองชีพ จี้อย่ามองข้ามแม้ไม่ใช่ฐานเสียง

”ชนินทร์“ ท้วงรัฐบาล ไม่สานต่อ “20บาทตลอดสาย” แต่ปล่อยลอยตัวค่าโดยสารรถไฟฟ้า แพงขึ้น 3 เท่า ละเลยปัญหาค่าครองชีพประชาชน อัดอย่ามองข้ามแม้ไม่ใช่ฐานเสียง
วันนี้ (23ต.ค.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกรุงเทพมหานครเตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย จาก 15 บาทตลอดเส้นทาง เป็น 17-45 บาทว่า การปรับราคาขึ้นดังกล่าวจะซ้ำเติมปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนภายใต้การบริหารของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย นอกจากปฏิเสธการชดเชยราคาให้พี่น้องประชาชน ไม่ดำเนินการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทุกเส้นทางแล้ว ยังปล่อยลอยตัวให้ค่าเดินทางพุ่งสูงขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ในฐานะผู้โดยสารอาจจะเข้าใจทางกรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถแบกรับเงินชดเชยราคาจากความผิดพลาดของระบบสัมปทานในอดีตได้ แต่ก็ต้องมีความพยายามในการเจรจากับรัฐบาลเพื่อให้เกิดการปรับแก้สัญญา หรือจัดสรรงบประมาณมาช่วยดูแลประชาชนด้วย
นายชนินทร์กล่าวว่า ในรัฐบาลชุดที่แล้วที่นำโดยพรรคเพื่อไทย มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ระบบรถไฟฟ้าเป็นขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ ซึ่งหากมองสิ่งนี้เป็นสวัสดิการพื้นฐานในสังคม เช่นเดียวกับ การศึกษาหรือระบบสาธารณสุข รัฐบาลควรต้องเข้ามาปรับปรุงกลไกราคา แม้จะต้องใช้งบประมาณสนับสนุนก็ตาม เพราะเมื่อรถไฟฟ้ามีราคาถูกลง จะสร้างผลกระเทือนทางเศรษฐกิจมหาศาล และทำให้รัฐได้รับผลตอบแทนทางอ้อมอื่นๆแทนได้ แต่พอมาในยุครัฐบาลนี้ ความพยายามต่างๆกลับถูกยุติลง
“เข้าใจดีว่าฐานเสียงคนกรุงเทพฯและปริมณฑล คงไม่อยู่ในสายตาของพรรคภูมิใจไทย แต่อย่าถึงขั้นมองข้าม ละเลยปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเลยครับ การปล่อยลอยตัวราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า อาจทำให้บางคนต้องจ่ายแพงถึง 3 เท่า เขาเหล่านี้จะแบกรับค่าใช้จ่ายไหวได้อย่างไร“ นายชนินทร์กล่าว