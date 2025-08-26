รมว.คค.ขอโทษประชาชนกรณีรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายล่าช้า คาดใช้ได้กลาง พ.ย.นี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่อาจล่าช้าออกไป ว่า ตั้งแต่ที่ตนเองเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้บอกว่า การใช้รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ต้องมีการผ่านกฎหมาย ที่ผ่านมาเราพยายามผลักดันกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ… , ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (พ.ร.บ.ตั๋วร่วม) , ร่าง พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 (พ.ร.บ.รฟม.) ซึ่งที่ผ่านมา ทราบดีว่ามีปัญหาหาเรื่องสภาฯ ไม่ครบองค์ประชุม ทำให้กฎหมายล่าช้า
นายสุริยะ กล่าวว่า ตนจึงพยายามคิดแผนสองว่า วันที่ 1 ตุลาคม เราจะสามารถขอ ‘งบกลาง’ เข้ามาช่วยได้หรือไม่ และได้ปรึกษากฤษฎีกา โดยเลขาฯ กฤษฎีกาตรวจสอบแล้วแจ้งว่า หากจะใช้งบกลาง ต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่เข้าองค์ประกอบ ตนจึงคิดแผนต่อไป ในกรณีที่กฎหมายไม่ผ่านเราจะออกระเบียบได้หรือไม่ ว่า หลังจากกฎหมายผ่านให้มีผลย้อนหลัง ซึ่งกฤษฎีกาก็บอกว่า ทำไม่ได้
นายสุริยะ กล่าวว่า เราพยายามทำทุกวิถีทางแล้ว และสิ่งที่ทำได้ในขณะนี้ คือเรามี พ.ร.บ.ตั๋วร่วม คิดว่าจะพยายามผ่านกฎหมายนี้ในสภาฯ ให้จบได้ รวมถึง พ.ร.บ.รฟม. หากผ่านตรงนี้ไปได้ ซึ่งตามกระบวนการหลังโปรดเกล้าฯ ก็ต้องออกกฎหมายลูก และมีกระบวนการต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นใช้เวลา 15 วัน และเพื่อทำให้เร็ว ตนจะเสนอ ครม.ให้เว้นการฟังความคิดเห็น เนื่องจาก โครงการ 20 บาทตลอดสาย เป็นผลบวกกับประชาชน ไม่มีผลลบ ซึ่งกฤษฎีกาบอกว่า ทำได้
นายสุริยะ กล่าวว่า ถ้าเป็นไปตามนี้ ก็จะสามารถใช้รถไฟฟ้า 20 ตลอดสายได้ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนี้ หากถามว่าช้าไปหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับประโยชนที่ประชาชนจะได้รับ ถือว่าเยอะ จึงต้องกราบขอโทษประชาชน ที่รอความหวัง
เมื่อถามว่าหลังพ้นวันที่ 30 ก.ย. ประชาชนจะต้องจ่ายค่าโดยสารราคาเต็มใช่หรือไม่ จนกว่ากฎหมายจะผ่าน นายสุริยะกล่าวว่า ถูกครับ
ส่วนรถไฟฟ้่าสายสีแดง และสายสีม่วง จะต้องมีการขยายเวลาในราคา 20 บาท ใช่หรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ยังใช้ราคาเดิมได้ และไม่สิ้นสุดสิ้นเดือน ก.ย. เป็นความเข้าใจผิด ข้อมูลที่ออกไปไม่ถูกต้อง เพราะสามารถใช้ได้เรื่อยๆ จนกว่า 20 บาทตลอดสายจะมา
เมื่อถามว่าในขั้นวุฒิสภา จะมีอะไรที่ทำให้ล่าช้าหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่าตนเชื่อว่าวุฒิสภาจะมองเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพราะกฎหมายก็เป็นเรื่องของกฎหมาย คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่า ในวุฒิสภา มีสีน้ำเงินเยอะ นายสุริยะ กล่าวว่า อย่าไปพูดอย่างนั้นเลย ทุกคนที่ได้รับเลือกเข้ามาก็มีวุฒิภาวะ คงจะมีมองถึงผลประโยชน์ โดยเฉพาะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองเลย เป็นเรื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ส่วนการลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ประชาชนทำได้เรื่อยๆ ใช่หรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า เช้านี้มีผู้ลงทะเบียน 180,000 คน ซึ่งประชาชนยังมีเวลา กว่าจะเริ่มใช้ก็เดือนพฤศจิกายน ปัจจุบันมีคนมาใช้รถไฟฟ้าถึง 44 ล้านเที่ยวต่อเดือน